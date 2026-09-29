EE. UU. demanda a Cash FX Group, del dominicano Huáscar López, por esquema ponzi

Una persona entrega dólares a otra para inversiones sospechosas. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó recientemente una demanda ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida contra la compañía de criptoactivos Cash FX Group SA y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo, a quien se le acusa de operar un esquema ponzi de marketing multinivel junto a otras dos personas residentes en los Estados Unidos.

Según la demanda presentada por las autoridades estadounidenses, la compañía logró captar más de 950 millones de dólares entre el 28 de junio del 2019 y el 20 de diciembre del 2023.

En ese período, se financiaron más de 400,000 cuentas alrededor del mundo, prometiendo utilizar los fondos reunidos para realizar operaciones minoristas de divisas (forex).

La empresa prometía rendimientos de hasta un 15 % semanal, pero la demanda alega que López Castillo –que a pesar de figurar como residente en Brasil al momento de la demanda vivía en República Dominicana en el período en que la empresa operó–introducía manualmente los rendimientos, incluso antes de las fechas de las supuestas operaciones, por lo que menos del 1 % de los fondos destinados habrían llegado a ser operaciones reales.

Mientras que algunos participantes llegaron a recibir compensaciones de pago típicas del esquema ponzi, la CTFC calcula que hasta el 81 % de los participantes perdió dinero, para un total de 406 millones de dólares.

De igual forma, estima que de las 400,000 cuentas, al menos 6,000 habrían pertenecido a ciudadanos estadounidenses, quienes aportaron en conjunto 27 millones de dólares.

Alertas en RD

Las acciones legales tomadas en Estados Unidos ocurren casi cinco años después de que el entonces superintendente de Bancos dominicano, Alejandro Fernández W., confirmara en noviembre del 2021 que no se había registrado actividad fraudulenta desde territorio dominicano, pero advirtiera que las operaciones de la empresa habían disparado las alarmas en 18 jurisdicciones a nivel mundial, pasando por Nigeria hasta lugares como Australia o Noruega.

Más recientemente, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) emitió una alerta el 14 de abril de este año.

Aseguró que Cash FX Group no se encontraba inscrita en el registro del mercado de valores dominicano, por lo que "cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar funciones propias de participantes del mercado de valores".

Beneficio personal

El CTFC identificó que Cash FX transfirió al menos 121 millones de dólares de los participantes a billeteras que López Castillo poseía o controlaba, de los cuales 96 millones los había retenido para su uso personal.

De igual modo, la demanda atribuye transferencias valoradas en 15.4 millones de dólares y 16 millones de dólares a Ronald Pope y Justin Halladay, respectivamente, quienes también se encuentran señalados en el caso.

Ronald Pope, residente en Oregon y director ejecutivo de The Conversion Pros, es señalado por haber construido y mantenido la plataforma administrativa de Cash FX, mientras que Justin Halladay, residente en Florida, mantenía una amplia audiencia en internet vinculada a proyectos de inversiones y habría aportado seguidores, promoción y respaldo público al proyecto, presentándose como líder del "Cash FX Power Team".

Registrada en Panamá

De acuerdo al documento, la sociedad habría sido constituida en Panamá el 22 de mayo del 2018 bajo el nombre Dunlop More Rich Investments, eventualmente cambiando su denominación a Cash FX Group S.A el 24 de julio del 2019.

La Superintendencia del Mercado de Valores en Panamá (SMV) emitió un comunicado el 1 de septiembre del 2020, en el que alertó que Cash FX Group carecía de licencia y de registro expedido por la entidad reguladora.

De este modo, la empresa no contaba con autorización alguna para realizar actividades relacionadas en el mercado de valores, incluyendo negocios de intermediación, asesoría de inversión, intermediación en Forex o administración de inversión en ese país.

El 27 de octubre del 2022, la compañía inició procesos de disolución y liquidación en Panamá, pero habría seguido recibiendo aportes hasta el 12 de mayo del 2023 y eliminando finalmente su sitio web el 30 de octubre del 2023.

Sanciones

La comisión estadounidense solicitó a la Corte de Florida, entre otras cosas:

Declarar que los demandados infringieron la legislación y las regulaciones aplicables

Prohibir de manera permanente las conductas fraudulentas de los demandados, así como las operaciones financieras, registros y captación de fondos

Restituir íntegramente (y con intereses) a quienes perdieron dinero producto de la estafa

(y con intereses) a quienes perdieron dinero producto de la estafa Imponer sanciones monetarias y civiles

y civiles Exigir una rendición de cuentas de activos, pasivos, ingresos y desembolsos.