Camipe plantea convertir los minerales críticos en capacidad para el desarrollo del país

Panel sobre minerales críticos realizado en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington. ( FOTO CEDIDA POR CAMIPE. )

La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe) planteó que el país debe ir más allá de identificar su potencial en minerales críticos y desarrollar las capacidades institucionales, técnicas y económicas necesarias para convertir esos recursos en desarrollo sostenible.

El planteamiento fue presentado por el director ejecutivo de Camipe, Martín Valerio Jiminián, durante un panel sobre minerales críticos realizado en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, D.C., como parte de la Semana Dominicana en Estados Unidos, organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

El encuentro reunió a representantes del Gobierno dominicano, organismos multilaterales y el sector privado para analizar las oportunidades que representa para el país el creciente interés internacional por los minerales críticos y la reorganización de las cadenas globales de suministro.

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Valerio Jiminián señaló que República Dominicana cuenta con una base jurídica para desarrollar la actividad minera, pero consideró necesario fortalecer los procedimientos institucionales para responder a proyectos de inversión complejos y de largo plazo.

"El problema no consiste en reducir regulación. Consiste en hacerla más clara, coordinada, trazable y previsible", afirmó.

Entre las propuestas planteadas por Camipe figuran la creación de una Ventanilla Única Minera, la digitalización de los procesos, una mayor coordinación entre las instituciones públicas, la trazabilidad de los expedientes, plazos razonables y reglas claras para las distintas etapas de un proyecto minero, desde la exploración hasta el cierre.

El representante del sector minero sostuvo que agilizar los procesos no implica reducir los estándares ambientales.

"Agilizar no significa flexibilizar. Podemos tener evaluaciones ambientales rigurosas y procedimientos administrativos eficientes al mismo tiempo", expresó.

Minerales críticos

Valerio Jiminián indicó que la discusión adquiere mayor relevancia ante el interés internacional por los minerales críticos, utilizados en sectores vinculados con la tecnología, la transición energética y las cadenas internacionales de suministro.

En ese contexto, planteó que la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria también forman parte de la capacidad de un país para integrarse a esas cadenas.

"En minerales críticos, la previsibilidad regulatoria también forma parte de la seguridad de suministro", señaló.

El director ejecutivo de Camipe sostuvo además que el debate en República Dominicana no debería concentrarse únicamente en determinar si existen depósitos de tierras raras u otros minerales críticos, sino en establecer qué capacidades puede desarrollar el país a partir de ese potencial.

Como parte de una visión hacia 2036, planteó que República Dominicana debería mejorar el conocimiento de su territorio, formar técnicos y profesionales, atraer capital y tecnología, fortalecer sus instituciones y generar beneficios verificables para las comunidades vinculadas a los recursos, además de proteger el patrimonio ambiental.

"El éxito no será descubrir tierras raras. Será convertir un eventual recurso geológico en capacidad país", afirmó.

Camipe considera que el impacto de una estrategia nacional sobre minerales críticos debería medirse no solo por la cantidad de recursos extraídos del subsuelo, sino también por las capacidades económicas, humanas e institucionales que el país logre desarrollar.

"El verdadero legado no será solamente lo que podamos sacar del subsuelo, sino lo que seamos capaces de construir sobre él"