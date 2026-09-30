Líderes latinoamericanos debatirán en RD sobre gobernanza y desarrollo económico

Desde la izquierda: Luis Abinader, Víctor Bisonó, Omar bin Sultan Al Olama y Mohammed bin Rashid Al Maktoum. ( CEDIDA POR WORLD GOVERNMENTS SUMMIT DIALOGUE )

La República Dominicana será sede del World Governments Summit Dialogue for Latin America and the Caribbean 2026, evento que conectará a gobiernos, empresas, inversionistas, organizaciones internacionales y expertos en torno a una conversación común sobre la construcción de gobiernos mejor preparados para el futuro y la creación de nuevas oportunidades para la cooperación regional.

El evento, que se celebrará del 20 al 21 de noviembre en Cap Cana, acogerá a líderes y tomadores de decisiones de América Latina y el Caribe bajo una agenda que conectará las prioridades regionales con conversaciones globales sobre gobernanza, desarrollo económico, innovación, inversión y cooperación internacional.

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La actividad se convoca bajo las directrices del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y bajo el patrocinio del presidente dominicano, Luis Abinader.

El encuentro se basa en la alianza estratégica entre la República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que amplía la participación del World Governments Summit en América Latina y el Caribe.

Asimismo, fomentará el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre líderes de los sectores público y privado, creando nuevos vínculos entre América Latina, el Caribe y Medio Oriente.

RD como plataforma regional

La celebración del diálogo refuerza una visión que trasciende un único encuentro internacional. La República Dominicana está fortaleciendo su posición como plataforma regional para el diálogo, la inversión y la cooperación internacional, respaldada por su estabilidad institucional, apertura económica y ubicación estratégica en el hemisferio, resalta una nota de prensa.