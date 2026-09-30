De izquierda a derecha: Caroline Heidrich Seibert, Johannes Kelner, Claudia Pellerano, Luis Abinader, Gabriel Alvarado, Eduardo Sanz Lovatón, Lucía Zorrilla y Fernando Ocampo en el evento de zonas francas celebrado por el MICM este martes. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La diversificación de las actividades dentro del segmento de zonas francas ha contribuido a que las exportaciones crezcan hacia segmentos cada vez más avanzados: si la matriz exportadora se concentraba en un 55 % en textiles hace ocho años atrás, hoy día más del 50 % de las exportaciones de zonas francas son de manufactura avanzada.

Así lo aseguró el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) Eduardo Sanz Lovatón, quien explicó que actualmente el 35 % de las exportaciones están concentradas en segmentos de dispositivos médicos, mientras que un 15 % lo concentran los insumos electrónicos.

“Eso quiere decir que más del 50 % de las exportaciones son de manufactura avanzada y, si a eso le agregamos nuestras exportaciones agroindustriales (...), podemos ver que nuestra matriz exportadora se ha transformado”, manifestó el funcionario en el evento “Zonas francas, zonas de oportunidades”.

En esta actividad, a la que asistió el presidente Luis Abinader, Sanz Lovatón anunció el lanzamiento de más de 15,000 becas para formación en habilidades digitales a través de TalentUP, una iniciativa que cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de las tecnológicas Google Cloud y Cisco.

Sanz Lovatón aseguró que ya hay más de 14,000 solicitudes de aplicación para estas becas, que ofrecerían formación gratuita a jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías, almacenamiento en la nube y ciberseguridad, con la finalidad de que los graduados puedan ocupar las áreas de necesidad de las empresas.

Desarrollo de las zonas francas y valor agregado a la economía

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/claudia-pellerano-adozona-a890ce89.jpeg Claudia Pellerano, presidenta de Adozona. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

En el evento, la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Claudia Pellerano, coincidió en que el sector se encuentra cada vez más diversificado e integrado a las cadenas globales de valor.

Explicó que la actividad manufacturera ha basado su desarrollo en los segmentos de dispositivos médicos, productos eléctricos y electrónicos, así como otros rubros tradicionales (como textiles, calzado, tabaco o ron).

Indicó que a esto se suma el desarrollo de servicios de logística y centros de contactos, que forman parte clave dentro de las zonas francas.

Gracias a estos productos y servicios, las exportaciones de zonas francas sumaron 8,500 millones de dólares a la economía dominicana al cierre del 2025, generando más de 200,000 empleos directos a través de 858 empresas.

De este modo, las zonas francas sumaron un valor agregado a la economía equivalente al 8.1 % del producto interno bruto (PIB) el año pasado. “Por cada peso de gasto tributario en zonas francas, se sumaron 15 pesos en valor agregado para la economía”, resaltó Pellerano.

La ejecutiva sostuvo que este dinamismo se ha mantenido en lo que va de este año, de manera que las exportaciones de zonas francas ya acumulan un crecimiento de 4.4 % entre enero y agosto del 2026, lo que demuestra la resiliencia de estas empresas ante un entorno geopolítico complejo y desafiante.

En la dirección correcta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/290926-el-gobierno-otorgara-15000-becas-para-la-formacion-de-habilidades-digitales-fotos-estarlin-rosa23-97162138.jpg El coordinador de la iniciativa “América en el centro” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fernando Ocampo (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/290926-el-gobierno-otorgara-15000-becas-para-la-formacion-de-habilidades-digitales-fotos-estarlin-rosa34-7d8c263b.jpg La ejecutiva de Desarrollo de Negocios para América Latina y el Caribe de Cisco, Caroline Heidrich Seibert. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/290926-el-gobierno-otorgara-15000-becas-para-la-formacion-de-habilidades-digitales-fotos-estarlin-rosa35-64bd22db.jpg El director comercial de Google Cloud para el sector público en América Latina, Gabriel Alvarado. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ ›

De su lado, el coordinador de la iniciativa “América en el centro” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fernando Ocampo, explicó que el crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías, sumado a la implementación de la inteligencia artificial ha transformado la manera en la que operan las industrias a nivel mundial.

Solo por el uso de la IA, las empresas reportan una disminución en sus costos de hasta un 60 %, en un contexto global de relocalización de cadenas de suministros hacia el nearshoring y el friendshoring.

Por todo lo anterior, Ocampo consideró que la República Dominicana se encuentra bien encaminada en su estrategia Meta RD 2036, cuyo objetivo busca duplicar el crecimiento promedio de la economía en los próximos diez años.

Consideró que el programa TalentUp contribuirá a alcanzar ese objetivo, reduciendo drásticamente la brecha de talento entre las empresas que lo necesitan y los trabajadores que deben enfocarse hacia segmentos cada vez más especializados y demandantes.

“El talento especializado es el verdadero imán de la inversión”, manifestó Ocampo al respecto, quien recordó que el 87 % de los ejecutivos a nivel mundial considera que su principal factor de exito en este momento recae sobre el personal que mejor formado esté en habilidades digitales.

En esto coincidieron expertos como la ejecutiva de Desarrollo de Negocios para América Latina y el Caribe de Cisco, Caroline Heidrich Seibert y el director comercial de Google Cloud para el sector público en América Latina, Gabriel Alvarado, quienes detallaron su respaldo a la iniciativa que busca otorgar más de 15,000 becas para la formación de un talento humano cada vez más orientado hacia el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial de manera estratégica para las empresas.

Leer más El Gobierno otorgará 15,000 becas para la formación de habilidades digitales