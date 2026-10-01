La Aneih apoya ampliar plazo para cumplir con responsabilidad penal de empresas

Ángelo Viro, presidente de la Aneih. ( CEDIDA POR ANEIH )

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), Ángelo Viro, afirmó que la entidad apoya la modificación al proyecto de ley que establece un plazo más amplio para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal.

Viro destacó que la Aneih favorece la propuesta del senador de la provincia La Altagracia, Rafael Duluc Rijo, de ampliar a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia de este régimen, en lugar del 5 de noviembre, como está establecido actualmente en el Código Penal.

Indicó que se necesita un período mayor para facilitar una implementación ordenada y permitir la adecuada preparación de las empresas, sus destinatarios y las instituciones del sistema de justicia.

Señaló que la nueva legislación plantea una nueva realidad para las empresas dominicanas, especialmente por el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia que adquieren los mecanismos de dirección, control, supervisión y prevención dentro de las organizaciones.

"Esto significa que las empresas tenemos que mirar hacia adentro", expresó Viro durante un encuentro empresarial de la Aneih dedicado al nuevo Código Penal.

Llama a revisar procedimientos

El dirigente llamó al sector empresarial a revisar sus procedimientos internos, mecanismos de control y sistemas de prevención ante los cambios que introduce el nuevo Código Penal y el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Explicó que las empresas deben preguntarse si sus procedimientos son adecuados, si sus controles funcionan y si las responsabilidades están claramente definidas, pero, sobre todo, si están creando dentro de sus organizaciones una verdadera cultura de cumplimiento.

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"Cumplimiento no debe significar simplemente evitar una sanción. Debe significar hacer las cosas correctamente, establecer controles, prevenir riesgos y actuar con responsabilidad", declaró durante sus palabras de apertura al cóctel mensual de la entidad, que contó con la participación, como orador invitado, del abogado Víctor Santana.

Viro explicó que el encuentro tuvo como propósito abordar, desde la perspectiva jurídica, los principales cambios del nuevo Código Penal, los riesgos para las empresas y, especialmente, las acciones que deben comenzar a implementar desde ahora para prepararse.

Afirmó que una empresa moderna no solamente debe ser productiva, competitiva e innovadora, sino también responsable, transparente y capaz de prevenir los riesgos que puedan comprometer su sostenibilidad.