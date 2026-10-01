Anuncian la celebración de la sexta versión del Festival del Chocolate Dominicano

Con el objetivo de promover el cacao, el chocolate y el trabajo de las marcas que forman parte de la producción nacional, el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD) anunció la celebración de la sexta edición del Festival del Chocolate Dominicano, que se celebrará en Santiago del 17 al 18 de octubre.

Durante dos días, Ágora Santiago Center se convertirá en un espacio de encuentro entre productores, chocolateros y consumidores, donde el público podrá conocer distintas propuestas elaboradas a partir del cacao dominicano y acercarse a los procesos que intervienen en su transformación.

La sexta edición del festival contará con la participación de más de 18 marcas de chocolate dominicano, que presentarán diferentes productos y propuestas desarrolladas a partir del cacao, mostrando la diversidad de la oferta que actualmente impulsa el sector. La programación incluirá catas, degustaciones, cooking shows y actividades dirigidas a niños, además de espacios para conocer más sobre el cacao, el chocolate y las distintas etapas que intervienen en la elaboración de estos productos.

Además de la exhibición y comercialización de productos, el evento busca fortalecer la conexión entre las marcas participantes y el público, dando visibilidad al trabajo de los chocolateros dominicanos y a las diferentes propuestas desarrolladas a partir del cacao nacional.

Esta edición también contempla un reconocimiento a la Asociación Dominicana de Chocolaterías (Adochoco) y a las marcas que forman parte del sector, como parte de una agenda orientada a destacar el trabajo que realizan en la transformación del cacao en diferentes productos.

El cacao orgánico gana peso

Durante 2025, la producción nacional de cacao alcanzó las 85,300 toneladas, de las cuales el 51 % correspondió a cacao orgánico, según datos del Ministerio de Agricultura.

Esta característica fortalece el posicionamiento del país en mercados que demandan productos con mayores estándares de trazabilidad, sostenibilidad y manejo agrícola responsable, al tiempo que amplía las oportunidades de diferenciación para productores y marcas nacionales.

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El sector también tiene una amplia incidencia productiva y social. El Ministerio de Agricultura reportó en 2025 alrededor de 42,000 productores registrados y aproximadamente 2.75 millones de tareas cultivadas bajo sistemas agroforestales, lo que evidencia el alcance que tiene la actividad cacaotera en distintas comunidades del país.

En ese contexto, iniciativas como el Festival del Chocolate Dominicano contribuyen a acercar al consumidor a esta cadena productiva, dando mayor visibilidad tanto al cacao como a los productos de valor agregado desarrollados por chocolateros y marcas dominicanas, según indica una nota de prensa.

La actividad es organizada por el CAD, International Trade Center, con fondos de la Unión Europea, Ágora, Mediáticos Consultores en Comunicación y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, con el apoyo de Cortés Hermanos, Zorzal Cacao, la Asociación Dominicana de Chefs y el Ministerio de Agricultura.