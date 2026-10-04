Promueven desde RD viviendas para dominicanos en Canadá

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, junto a representantes de la empresa, autoridades consulares y otros invitados. ( FUENTE EXTERNA )

La inversión en viviendas se ha convertido en una vía para mantener la conexión de dominicanos residentes en Canadá con República Dominicana, en medio del interés por adquirir propiedades y construir patrimonio en su país de origen.

Entre julio y septiembre de 2026, dominicanos residentes en Toronto y Brampton participaron en encuentros dirigidos a conocer proyectos inmobiliarios disponibles en República Dominicana. Las actividades también atrajeron a compradores de otras nacionalidades.

La agenda incluyó una conferencia en Brampton para potenciales compradores e inversionistas y espacios de orientación durante actividades de la comunidad dominicana.

Uno de esos escenarios fue el Pan American Food and Music Festival, que tuvo a República Dominicana como país invitado. En la apertura participó el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, junto a autoridades consulares y otros invitados.

Encuentro

También se desarrolló un encuentro con autoridades del Consulado General de República Dominicana en Toronto, donde se abordó la vinculación de la diáspora con el país y las iniciativas dirigidas a mantener ese acercamiento.

El interés por propiedades dominicanas no se limitó a la comunidad criolla. Durante los tres meses se concretaron operaciones con compradores canadienses, mexicanos, hondureños y cubanos, según la información suministrada.

Detrás de las actividades estuvo Home Premium Real Estate, inmobiliaria dirigida por Kelvin Encarnación, que desde 2024 desarrolla encuentros en Canadá para acercar proyectos inmobiliarios dominicanos a potenciales compradores.