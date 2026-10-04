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Dominicanos en Canadá
Dominicanos en Canadá

Promueven desde RD viviendas para dominicanos en Canadá

Representantes se reunieron con autoridades del Consulado General de República Dominicana en Toronto

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    Promueven desde RD viviendas para dominicanos en Canadá
    El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, junto a representantes de la empresa, autoridades consulares y otros invitados. (FUENTE EXTERNA)

    La inversión en viviendas se ha convertido en una vía para mantener la conexión de dominicanos residentes en Canadá con República Dominicana, en medio del interés por adquirir propiedades y construir patrimonio en su país de origen.

    Entre julio y septiembre de 2026, dominicanos residentes en Toronto y Brampton participaron en encuentros dirigidos a conocer proyectos inmobiliarios disponibles en República Dominicana. Las actividades también atrajeron a compradores de otras nacionalidades.

    La agenda incluyó una conferencia en Brampton para potenciales compradores e inversionistas y espacios de orientación durante actividades de la comunidad dominicana.

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    Uno de esos escenarios fue el Pan American Food and Music Festival, que tuvo a República Dominicana como país invitado. En la apertura participó el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, junto a autoridades consulares y otros invitados.

    Encuentro

    También se desarrolló un encuentro con autoridades del Consulado General de República Dominicana en Toronto, donde se abordó la vinculación de la diáspora con el país y las iniciativas dirigidas a mantener ese acercamiento.

    • El interés por propiedades dominicanas no se limitó a la comunidad criolla. Durante los tres meses se concretaron operaciones con compradores canadienses, mexicanos, hondureños y cubanos, según la información suministrada.

    Detrás de las actividades estuvo Home Premium Real Estate, inmobiliaria dirigida por Kelvin Encarnación, que desde 2024 desarrolla encuentros en Canadá para acercar proyectos inmobiliarios dominicanos a potenciales compradores.

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