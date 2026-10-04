Marranzini propone alianza empresarial entre RD y Panamá para competir en mercados globales

De izquierda a derecha: el presidente del Conep en Panamá, Gabriel Diez Montilla; el presidente del Conep en RD, Celso Juan Marranzini, la ministra de Trabajo de Panamá, Jackeline Muñoz de Cedeño y el vicepreisdente ejecutivo del Conep en RD, César Dargam. ( CEDIDA POR EL CONEP. )

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de República Dominicana, Celso Juan Marranzini, propuso a los empresarios panameños impulsar proyectos conjuntos que aprovechen las capacidades de ambos países para producir, financiar y comercializar bienes y servicios en los mercados internacionales.

Durante el encuentro empresarial "Modelo de sostenibilidad económica del país, organizado por el Conep de Panamá, Marranzini sostuvo que la relación bilateral puede ir más allá del intercambio de productos y avanzar hacia una mayor integración productiva.

"¿Qué podemos producir, financiar, transportar y vender juntos al mundo?" fue la pregunta que Marranzini planteó ante los participantes al referirse a las oportunidades que abren la reconfiguración de las cadenas de suministro y los cambios geopolíticos.

Explicó que Panamá ha convertido su posición geográfica en una plataforma logística y financiera de alcance global, mientras República Dominicana ha desarrollado capacidades en turismo, manufactura, zonas francas y servicios. Esa complementariedad, señaló, ofrece una base para promover inversiones conjuntas.

Apertura comercial y diversificación

En su intervención, Marranzini repasó la transformación económica dominicana desde la crisis de principios de los años noventa, marcada por desequilibrios macroeconómicos, elevada inflación y escasez de reservas internacionales.

Atribuyó la evolución posterior a la estabilización, la apertura comercial y la diversificación productiva, acompañadas por el fortalecimiento institucional y el diálogo. Como ejemplo, citó el tránsito de las zonas francas desde una actividad concentrada en textiles hacia la fabricación de dispositivos médicos y productos electrónicos.

El dirigente empresarial advirtió que el crecimiento de las empresas depende también de las condiciones de la sociedad en la que operan.

"El liderazgo empresarial comienza defendiendo la empresa, pero no puede terminar ahí", afirmó.

Vinculó esa responsabilidad con la seguridad jurídica, la educación y la cohesión social.

Marranzini también presentó los objetivos de Meta RD 2036, iniciativa del Gobierno y el sector privado que busca duplicar el tamaño real de la economía dominicana.

Sostuvo que el desafío consiste en elevar la productividad, impulsar la innovación y generar empleos formales, en un mercado laboral donde la informalidad todavía afecta a más de la mitad de los trabajadores.

El presidente del Conep dominicano, entidad que agrupa a 78 organizaciones y representa indirectamente a unas 60,000 empresas, fue recibido por su homólogo panameño, Gabriel Diez Montilla; la directora ejecutiva, Analisa Montenegro, y miembros de la junta directiva.