Aduanas aclara a miembros de Asocivu aplicación del DR-Cafta para importaciones de vehículos

Nelson Arroyo, director de Aduanas, y Aramis Mella, presidente de Asocivu. ( CEDIDA POR ASOCIVU )

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) informó que, tras una reunión con el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, este aclaró que no se ha suspendido ni restringido la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) para los vehículos Honda CR-V híbridos.

Asocivu reveló que, según lo comunicado por Arroyo, para recibir el trato arancelario preferencial el importador deberá presentar documentación que permita acreditar que el vehículo cumple con las reglas de origen establecidas en el acuerdo comercial.

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El encuentro permitió abrir una mesa de diálogo técnico y jurídico con la Dirección General de Aduanas con el propósito de procurar avances y soluciones claras ante las diferencias de criterio que habían generado preocupación entre los importadores.

Asimismo, Aduanas informó que, cuando la documentación sea presentada con posterioridad a la importación, el importador podrá solicitar una revisión y, de corresponder, la devolución de los aranceles pagados dentro del plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de importación.

Aduanas precisó además que la evaluación realizada en el marco del DR-Cafta es independiente de las exenciones establecidas en la Ley 103-13 y que no afecta la aplicación de los beneficios contemplados en dicha legislación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Verificaciones correspondientes

Como parte de los trabajos iniciados, Asocivu continuará coordinando con la mesa técnica de Aduanas mecanismos que permitan realizar las verificaciones correspondientes sin generar paralizaciones innecesarias de las operaciones ni mayores costos de almacenamiento para los importadores, procurando que cada caso pueda ser atendido de manera individual y conforme a la documentación disponible.

El presidente de Asocivu, Aramis Mella, agradeció al director general de Aduanas por recibir a la organización y mostrar disposición para atender las preocupaciones del sector.

"Creemos en el diálogo, pero también en resultados. Nuestra responsabilidad es defender los intereses de los importadores formalmente constituidos y asociados, siempre dentro del marco de la ley", afirmó Mella.