Estand dominicano en una de las ferias internacionales. ( CEDIDA POR PRODOMINICANA )

E l Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) llevará la oferta exportable del país a tres mercados durante este mes, con su participación en varias ferias internacionales para acercar a las empresas nacionales a nuevos compradores, fortalecer relaciones comerciales y abrir oportunidades de negocios en mercados estratégicos.

El recorrido comenzará en Fruit Attraction 2026, que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre en Ifema, en la capital española. Luego continuará en The Global Produce & Floral Show, del 15 al 17, a celebrarse en Orlando, Estados Unidos, y concluirá con SIAL Paris 2026, del 17 al 21 de este mes, en el recinto ferial Paris Nord Villepinte, Francia.

En estos espacios, productores y exportadores dominicanos podrán conectar directamente con compradores, importadores y distribuidores de distintos países. ProDominicana aprovechará los encuentros para mostrar la variedad y calidad de productos nacionales como frutas, vegetales, flores y alimentos procesados, entre otros.

Crear vínculos

Vladimir Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana, expresó que, más allá de exhibir productos, la participación permitirá crear vínculos con potenciales socios comerciales, conocer de primera mano las nuevas preferencias de los consumidores y explorar canales que faciliten la llegada de la oferta exportable dominicana a otros mercados.

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"Con esta agenda internacional, la República Dominicana continúa acompañando a sus exportadores en su proceso de crecimiento y proyecta al país como un socio comercial cercano, competitivo y confiable, especialmente en los mercados de Estados Unidos y Europa", puntualizó Pimentel.

Agregó que "nuestro equipo de exportación está comprometido con la concreción de oportunidades de negocios y en generar resultados que contribuyan a ampliar la presencia de los productos dominicanos en los mercados internacionales".