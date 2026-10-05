Tráfico aéreo entre Boston y RD proyecta superar los 790 mil pasajeros al cierre de este 2026

JetBlue y Arajet lideran el traslado de pasajeros desde Boston al país. ( CEDIDA POR ARAJET )

De acuerdo con los datos de la Junta de Aviación Civil (JAC), el tráfico aéreo entre Boston, Massachusetts, y la República Dominicana mantiene una marcada tendencia de crecimiento y apunta a cerrar 2026 con 792,319 pasajeros.

De acuerdo con una nota de prensa, de concretarse esta proyección, el volumen de pasajeros entre ambos destinos registraría un crecimiento de 23.6 % respecto a los 641,262 pasajeros movilizados durante 2025, agregando unos 151 mil pasajeros al flujo registrado el año anterior.

Indica que en el año 2022, el tráfico entre Boston y República Dominicana alcanzó 385,774 pasajeros; en 2023 aumentó a 516,142, mientras que en 2024 llegó a 550,876 y en 2025 alcanzó los 641,262 pasajeros.

De cumplirse la proyección para 2026, el mercado prácticamente duplicaría su volumen en cuatro años, al pasar de 385,774 pasajeros en 2022 a cerca de 792,319 este año, equivalente a un crecimiento acumulado de 105.4 %.

JetBlue

Según los datos de la Junta de Aviación, la expansión del mercado ha estado encabezada por JetBlue, que mantiene una posición en la conexión entre Boston y República Dominicana.

La aerolínea movilizó 351,394 pasajeros en 2022, cifra que aumentó a 467,059 en 2023, 504,576 en 2024 y 585,980 en 2025.

Hasta el 30 de agosto de 2026, JetBlue había transportado 441,097 pasajeros.

Arajet gana espacio en el mercado

A este crecimiento se suma Arajet, cuya presencia en la conexión con Boston ha cobrado especial relevancia.

La aerolínea dominicana registró 5,479 pasajeros en 2025 y, al 30 de agosto de 2026, ya acumulaba 27,554 pasajeros, multiplicando varias veces el volumen registrado el año anterior.

Al ritmo observado hasta agosto, Arajet podría cerrar 2026 con alrededor de 41,700 pasajeros en el mercado de Boston.

La evolución de los últimos años muestra una tendencia sostenida:

Año Pasajeros

2022 385,774

2023 516,142

2024 550,876

2025 641,262

2026 (enero-agosto) 523,883

2026 (proyección) 792,319

De acuerdo con la Junta de Aviación Civil, la proyección de 2026 se obtiene analizando el movimiento registrado hasta el 30 de agosto, sin incorporar supuestos adicionales sobre aumentos o reducciones de la demanda durante los cuatro meses restantes.

La tendencia convierte a Boston en uno de los mercados estadounidenses de mayor dinamismo para la República Dominicana, particularmente por el peso de la comunidad dominicana residente en Massachusetts y el fortalecimiento de la oferta aérea.