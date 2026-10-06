Aduanas presenta un asistente virtual para facilitar acceso a la información a contribuyentes

La Dirección General de Aduanas (DGA) presentó a su asistente virtual Aldo, una iniciativa concebida para facilitar el acceso a información aduanera, mejorando la experiencia de ciudadanos y contribuyentes, al tiempo que la institución fortalece sus canales de atención y continúa avanzando hacia servicios más ágiles, accesibles y cercanos a las necesidades de los usuarios.

Durante el lanzamiento, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, expresó que la tecnología complementará la atención que ofrecen los colaboradores de la DGA y contribuirá a que los usuarios encuentren respuestas de manera más rápida, sin sustituir aquellas funciones que requieren evaluación, interpretación o intervención especializada.

"Este asistente virtual va a ayudar a agilizar y eficientizar el trabajo. La iniciativa nos dirige a seguir transformando digitalmente la institución y lograr una Aduana cada día más virtual", afirmó Arroyo. Señaló que la visión institucional es ofrecer una experiencia integral en la que tecnología y atención humana contribuyan conjuntamente a un servicio de calidad.

"Queremos que quien utilice los servicios de la Dirección General de Aduanas esté bien informado y reciba un servicio en el que encuentre todo organizado, desde el asistente virtual como primer contacto hasta el oficial que le atienda, siempre amable, dispuesto y colaborador", puntualizó.

Un acceso más sencillo

Al presentar el alcance de Aldo, el subdirector general de Tecnología, Frederick López, explicó que su desarrollo parte de la necesidad de simplificar la experiencia de quienes buscan orientación antes de iniciar una operación aduanera.

"Si queremos modernizar las Aduanas y mejorar la experiencia, tenemos que comenzar desde la puerta de entrada, cuando el ciudadano o el contribuyente necesita información para iniciar un proceso", indicó López.

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El subdirector destacó que uno de los principales aportes de la herramienta será acercar el lenguaje aduanero a los usuarios, permitiendo formular consultas de manera natural sin necesidad de conocer previamente términos especializados.

"Cualquier persona podrá hacer su consulta y recibir una respuesta en línea desde una sola fuente oficial. Estamos poniendo la información de una manera más llana para el ciudadano, sin que tenga que dominar los tecnicismos", sostuvo.

Funcionalidades

En esta primera etapa, Aldo ofrecerá orientación a partir de información pública relacionada con los servicios y procesos de la DGA. La solución concentra información de distintas áreas de la institución para facilitar respuestas consistentes y en un lenguaje más sencillo, reduciendo la necesidad de desplazamientos o búsquedas extensas para obtener orientaciones básicas.

Entre sus funcionalidades se encuentran consultas sobre aranceles e impuestos, clasificación arancelaria, procedimientos y documentación, normativa vigente e información general de Aduanas y comercio exterior, según detalló la institución a través de una nota de prensa.

La herramienta también permite interactuar mediante distintos formatos, incluidas consultas a través de texto, voz e imágenes, ampliando las posibilidades para que los usuarios encuentren orientación de acuerdo con sus necesidades.

Aldo estará disponible a través de WhatsApp, en el número 809-547-7442, facilitando que ciudadanos y contribuyentes puedan realizar sus consultas mediante una plataforma de uso cotidiano.