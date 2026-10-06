Industriales piden coordinación aduanera ante restricción de Haití al tránsito de mercancías

La restricción haitiana al tránsito por República Dominicana de mercancías procedentes de terceros países no impediría el ingreso por pasos fronterizos oficiales de productos fabricados legalmente en RD, pero, si se aplica, cerraría una ruta por la que han transitado este año más de 3,000 contenedores, según la Dirección General de Aduanas (DGA).

El director de la institución, Nelson Arroyo, sostuvo que el cambio no afectaría las recaudaciones dominicanas, pues las mercancías en tránsito no pagan aranceles en el país. En el ámbito empresarial, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) pidió coordinación entre las aduanas de ambos países para preservar la previsibilidad del comercio.

Arroyo estimó que este año han pasado por el país "alrededor de unos 3,000 contenedores o algo más". Sin embargo, dijo que Aduanas no determina qué cantidad de mercancía lleva cada uno, porque los manifiestos se preparan en el país de origen. La institución revisa las cargas mediante rayos X.

Arroyo atribuyó el uso de la ruta dominicana a que, según las navieras, la situación de seguridad les impedía entrar a puertos haitianos, especialmente al de Puerto Príncipe. Las mercancías llegaban principalmente por puertos dominicanos y luego eran trasladadas por tierra hacia Haití.

La carga en tránsito también obliga a Aduanas a vigilar que parte de las mercancías no se quede en suelo dominicano sin pagar impuestos, como se ha llegado a denunciar. "Eso de la mercancía de tránsito lo único que nos pone a nosotros es más trabajo", dijo Arroyo. La restricción le quitaría a la entidad esa tarea de vigilancia sobre las cargas que ya no podrían utilizar la ruta dominicana.

Previsibilidad

La AIRD pidió a las autoridades aduaneras de ambos países fortalecer la coordinación y el intercambio de información para atender cualquier preocupación sin afectar la previsibilidad que, según el gremio, debe caracterizar al comercio internacional.

La asociación afirmó que los productos fabricados legalmente en República Dominicana podrán seguir entrando a Haití por los pasos fronterizos oficiales. "Esta medida no afecta el comercio transfronterizo de productos fabricados legalmente en la República Dominicana", expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

La disposición está contenida en una circular del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití, fechada el 30 de septiembre. Ordena que las mercancías de terceros países destinadas al mercado haitiano sean enviadas directamente a puertos o aeropuertos internacionales de Haití, donde deberán pasar por controles aduaneros y pagar los derechos e impuestos correspondientes.

Consultado sobre si la medida podría beneficiar a productores dominicanos, Arroyo no descartó esa posibilidad. "Puede ser, puede ser. No tengo yo esa valoración", respondió. Agregó que, si esos productos no pueden llegar desde otros países, el mercado dominicano podría convertirse en una vía natural de abastecimiento para Haití, aunque no precisó qué sectores podrían beneficiarse.

La aplicación efectiva de la nueva disposición está por verse. Arroyo recordó que una restricción anterior al ingreso terrestre de 22 categorías de productos fue anunciada, pero no llegó a concretarse.

Sobre la medida actual, afirmó que República Dominicana respetará la decisión haitiana. "Si ellos no quieren que haya tránsito desde la República Dominicana, es una potestad de ellos como Estado soberano", dijo.