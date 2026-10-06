Aprueban inversiones por más de RD$763.3 millones para el sector de zonas francas

Funcionarios y ejecutivos del sector de zonas francas durante la sesión. ( CEDIDA POR EL CNZFE )

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó la instalación de ocho nuevas empresas y un nuevo parque, que en conjunto representan una inversión estimada superior a los 763.3 millones de pesos.

Los proyectos fueron conocidos durante la quinta sesión del CNZFE, la cual estuvo encabezada por su director ejecutivo, Johannes Kelner, y la viceministra de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Lucía Zorrilla.

Durante la sesión, Kelner destacó que estos nuevos proyectos contribuyen al crecimiento y la expansión del sector, así como a la generación de empleos y el ingreso de divisas.

En tanto, Zorrilla indicó que estas aprobaciones reflejan la confianza de los inversionistas en el clima de inversión del país y el compromiso del gobierno con la expansión sostenible del sector zonas francas.

Ubicación y actividad

De las ocho empresas aprobadas, tres se ubicarán en Santo Domingo, tres en Santiago y dos en San Pedro de Macorís. Las actividades productivas a las que estarán dedicadas las nuevas empresas incluyen la elaboración de tabaco, logística y almacenamiento, manufactura textil, procesamiento de metales preciosos y fabricación de bolsas de aire.

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Las ocho empresas aprobadas contemplan inversiones por más de 9.4 millones de dólares y el nuevo parque por 3.6 millones de dólares, lo que constituye un importante impulso a la infraestructura productiva del sector.

"Estamos creando las condiciones para que nuevas inversiones continúen llegando a la República Dominicana y para que las empresas que ya forman parte del régimen puedan seguir expandiendo sus operaciones. Cada proyecto significa nuevas oportunidades de empleo, mayor capacidad productiva y más posibilidades de continuar fortaleciendo nuestras exportaciones", afirmó Kelner.

El funcionario agregó que el CNZFE continuará trabajando de manera articulada para facilitar el establecimiento de nuevos proyectos y consolidar un entorno favorable para la inversión.

"Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo las zonas francas como un motor de desarrollo económico, innovación, generación de empleos y crecimiento de las exportaciones. Estas iniciativas demuestran que seguimos avanzando en esa dirección", señaló.

La quinta sesión del CNZFE contó además con la participación de Camila Hernández, viceministra de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda; Vladimir Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana; Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Franca; Karel Castillo, presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, entre otros miembros del Consejo Directivo y representantes de entidades públicas y privadas relacionadas al sector.