Entidades capacitarán acerca del sistema de pensiones dominicano

La Superintendencia de Pensiones (Sipen), AFP Popular y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) iniciaron la quinta cohorte del Diplomado R.I.T.A., una iniciativa de formación orientada a fortalecer los conocimientos técnicos y las competencias vinculadas al Sistema Dominicano de Pensiones.

Esta nueva etapa contempla la formación de 80 profesionales, con grupos simultáneos en Santiago y Santo Domingo, en el marco del acuerdo establecido en 2025 entre la Sipen y la Unphu. A la fecha, la iniciativa ha formado a 150 profesionales del sector previsional.

En esta cohorte participan colaboradores de AFP Popular, así como encargados y responsables de las áreas de Recursos Humanos, gestión administrativa y otras áreas de apoyo de distintas empresas privadas, ampliando así el alcance del programa hacia profesionales que, desde sus organizaciones, pueden contribuir a fortalecer el conocimiento y la orientación previsional de sus colaboradores.

El diplomado abarca los ejes de regulación, inversión, trabajadores y ahorro (R.I.T.A.), con el propósito de ofrecer una comprensión integral del sistema de pensiones y conectar el aprendizaje con las responsabilidades de quienes trabajan al servicio de los afiliados.

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En el acto participaron Joan Henríquez Solís, director ejecutivo de la Sipen; Adela Báez, vicepresidenta del Área de Negocios de AFP Popular; Rhadaisa Neris, decana de Postgrado y Educación Continuada de la Unphu, y Juan Martínez Nova, director de Educación Continuada de la academia, quien ofreció las palabras de bienvenida.

Robustecer información

El director ejecutivo de la Sipen agradeció a la Unphu y a AFP Popular por el apoyo recibido en esta iniciativa de impartir el Diplomado R.I.T.A. en las entidades que resguardan el ahorro de los afiliados, porque son las idóneas para apoyar la educación previsional y robustecer la información que maneja el afiliado.

"Un afiliado desinformado no puede acceder a los beneficios y bondades con que cuenta el sistema", afirmó Henríquez, citando al británico William Beveridge, propulsor de la seguridad social, quien sostenía que se debe atender a los afiliados desde que nacen hasta la tumba.

Por su parte, Adela Báez, vicepresidenta del Área de Negocios de AFP Popular, expresó que "en AFP Popular estamos convencidos de que hablar de pensiones y seguridad social es hablar de personas, de bienestar y de futuro".

Destacó que una mayor preparación permite orientar, acompañar y educar mejor a los colaboradores y reafirmó el compromiso de AFP Popular de impulsar iniciativas que contribuyan al conocimiento, la educación financiera y previsional y el bienestar de las personas.