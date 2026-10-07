Asociación de Mujeres Empresarias juramenta nueva directiva y destaca participación femenina

Gloria Reyes, ministra de la Mujer, mientras juramenta a Carolina García, Ivanna Lajara, Mirna Manzanillo, Belkys Martínez, Agripley Valverde, Nieves Ramos, Sol Disla, Yeymis Alcántara, Aleidi Valerio y Milagros Alcántara, la nueva directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias. ( FOTO CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN )

La Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (Anmepro) juramentó este miércoles su nueva directiva para el período 2026-2029, encabezada por Agripley Valverde como presidenta del Consejo Directivo.

La nueva gestión busca fortalecer la participación de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones económicas, políticas y sociales en el país, informó la institución en una nota de prensa.

Durante su discurso, Valverde señaló que el reto de las mujeres dominicanas ya no es solo alcanzar posiciones de liderazgo, sino conseguir una mayor presencia en los espacios de poder.

"Tenemos claro que la mujer no puede ser tratada como una agenda sectorial. Es economía, es democracia y es desarrollo nacional", afirmó la nueva presidenta de Anmepro, el primer gremio empresarial femenino del país, fundado en 1987.

La nueva directiva está integrada por Nieves Ramos, primera vicepresidenta; Belkys Martínez, segunda vicepresidenta; Sol Disla, secretaria; Yeimis Alcántara, vicesecretaria; Aleidi Valerio, tesorera; y Mirna Manzanillo, vicetesorera.

Participación femenina

También forman parte de la directiva Milagros Alcántara, como directora de Profesionales; Ivanna Lajara, directora de Emprendedoras; y Carolina García, directora de Empresarias.

Valverde señaló que las mujeres representaron el 51.27 % del padrón electoral en las elecciones de 2024 y que el 52.6 % de las micro, pequeñas y medianas empresas están dirigidas por mujeres.

A partir de estas cifras, afirmó que la participación femenina es un componente importante de la vida democrática y de la actividad productiva del país.

Sin embargo, indicó que la presencia de mujeres no siempre se traduce en un acceso igualitario a oportunidades y recursos.

Como ejemplo, citó que en 2024 las mujeres representaron el 65 % de las empresarias del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), pero recibieron el 51.5 % de los fondos desembolsados.

Reconocimientos entregados

Ante esta situación, la nueva gestión de Anmepro estableció tres prioridades: impulsar el desarrollo y la visibilidad de profesionales, empresarias y emprendedoras, aumentar la participación de la organización en espacios de discusión y formulación de políticas públicas, y fortalecer los programas de impacto social dirigidos a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la participación en espacios de decisión, Valverde destacó la presencia de la organización en iniciativas como Meta 2036 y el Consejo Económico y Social. Desde estos espacios, la organización busca presentar propuestas basadas en datos y en las experiencias de las mujeres que representa.

Durante la actividad también fueron reconocidas varias personalidades por sus aportes en áreas relacionadas con la agenda de Anmepro.

María Elena Vásquez fue reconocida por su contribución a la promoción de mercados más justos y competitivos en el país.

Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), recibió un reconocimiento por su compromiso con el fortalecimiento del rol de la mujer en el ámbito político.

También fue reconocida Gloria Reyes, ministra de la Mujer, quien tuvo a su cargo la juramentación de las ejecutivas.

Asimismo, Verónica Núñez, presidenta saliente de la asociación, recibió una distinción por su gestión al frente de la organización.

El galardón fue entregado por Luis Miura, representante de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), y Agripley Valverde, como muestra de valoración a su trabajo al frente de la institución.