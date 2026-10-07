La ONEC pide ampliar plazo para que empresas se adapten a la responsabilidad penal empresarial

Desde la izquierda: Lara Guerrero, Boris de Leo´n, Lucy Objio, Ernesto Marti´nez, Miguel Valerio, Marian Pujals, Jaime Roca, Jenniffer Troncoso, Wagner Cubilete. ( CEDIDA POR LA ONEC )

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) realizó el conversatorio "Responsabilidad penal empresarial: nuevo Código Penal, riesgos corporativos y cultura de cumplimiento", con el propósito de analizar el impacto del nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y orientar a sus empresas miembros sobre los ajustes necesarios para su adecuada implementación.

Durante el encuentro, la ONEC destacó que el nuevo marco jurídico obliga a las organizaciones a revisar con mayor profundidad sus estructuras de dirección, supervisión y control, así como a fortalecer sus mecanismos de prevención, gestión de riesgos y cumplimiento.

La organización señaló que este proceso no se limita al ámbito legal, sino que también involucra aspectos vinculados a la gobernanza empresarial, los recursos humanos, la reputación corporativa y el liderazgo dentro de las organizaciones.

El presidente de ONEC, Ernesto Martínez, sostuvo que la preparación del sector empresarial debe traducirse en acciones concretas que permitan responder adecuadamente a las nuevas exigencias.

"Una reforma de esta magnitud requiere algo más que voluntad de cumplir, requiere capacidad real para hacerlo", afirmó Martínez.

Conocieron alcance jurídico

Durante la jornada, los miembros de ONEC tuvieron la oportunidad de conocer el alcance jurídico de las nuevas disposiciones, los riesgos que pueden presentarse dentro de sus operaciones y las herramientas necesarias para fortalecer una cultura de cumplimiento efectiva.

El programa incluyó temas relacionados con el manual de cumplimiento como herramienta de prevención, los riesgos derivados de la gestión laboral, la reputación corporativa y experiencias sobre la implementación de la responsabilidad penal empresarial en otros países.

El gremio también expresó su preocupación por el período establecido para la entrada en vigencia de las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que concluye el próximo 5 de noviembre.

Consideró necesario evaluar una extensión razonable del período de adecuación, de manera que las compañías puedan identificar sus riesgos, revisar sus estructuras de gobierno, fortalecer sus programas y manuales de cumplimiento, establecer protocolos, definir responsabilidades, capacitar a sus colaboradores e implementar mecanismos efectivos de prevención.

Plazo necesario

En ese sentido, la organización reiteró su respaldo a los objetivos de transparencia, prevención y responsabilidad establecidos en el nuevo Código Penal, al tiempo que entiende necesario garantizar condiciones adecuadas para que las organizaciones puedan prepararse y cumplir de manera efectiva con las nuevas disposiciones.

El conversatorio formó parte de los esfuerzos de la ONEC para acompañar a sus empresas frente a los cambios regulatorios que impactan sus operaciones, facilitando espacios de orientación y análisis sobre los retos que supone la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal empresarial.