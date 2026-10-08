Industria farmacéutica respalda proyecto que busca fortalecer autonomía de Digemaps

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi) respaldó el proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados que propone convertir a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) en un ente público descentralizado.

La organización consideró que la iniciativa fortalecería la capacidad técnica y operativa de la autoridad sanitaria para ejercer sus funciones de vigilancia, evaluación y control de los productos que consume y utiliza la población.

Infadomi señaló que la autonomía de Digemaps es una aspiración que el sector farmacéutico viene promoviendo desde hace seis años, bajo el argumento de que el país necesita un regulador con capacidad técnica y recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades.

Te puede interesar Industria farmacéutica objeta compras centralizadas del SNS en Promese y Laboquidom

La asociación explicó que las competencias de Digemaps abarcan, además de los medicamentos, los alimentos y bebidas, dispositivos médicos y productos sanitarios, cosméticos y productos de higiene personal y del hogar.

"Para la industria farmacéutica nacional, fortalecer a la Digemaps no significa reducir controles, sino exactamente lo contrario: contar con una autoridad reguladora más robusta, técnicamente capacitada y con los recursos necesarios para garantizar que todos los productos que llegan a los pacientes cumplan los estándares de calidad y seguridad que exige el país", afirmó Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de Infadomi.

Recursos para el regulador

INFADOMI destacó que el proyecto contempla autonomía financiera para que Digemaps pueda disponer de los recursos que genere, lo que, según la organización, permitiría reforzar áreas como la infraestructura tecnológica, las inspecciones, los laboratorios y los procesos de evaluación y registro sanitario.

Mena Sturla sostuvo que una regulación sanitaria sólida beneficia a los pacientes, al sistema de salud y a las empresas que cumplen con los estándares establecidos.

La organización también planteó que el fortalecimiento de Digemaps podría contribuir a que República Dominicana avance hacia un eventual reconocimiento de su autoridad sanitaria por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con Infadomi, ese reconocimiento favorecería la confianza regulatoria entre países y podría facilitar que las certificaciones y evaluaciones realizadas en República Dominicana tengan mayor aceptación en otros mercados.

Industria busca ampliar exportaciones

La industria farmacéutica dominicana abastece, según cifras citadas por Infadomi, aproximadamente el 70 % del consumo privado de medicamentos del país y ha invertido más de 300 millones de dólares en los últimos cinco años en modernización tecnológica y estándares de calidad.

El sector exporta alrededor del 15 % de su producción y aspira a aumentar esa participación mediante una mayor inserción en mercados internacionales.

Infadomi agregó que una autoridad sanitaria con mayor fortaleza institucional también permitiría al Estado mejorar su capacidad para enfrentar la comercialización de medicamentos falsificados o de calidad inferior y combatir el comercio ilícito, bajo estándares regulatorios aplicables tanto a fabricantes nacionales como a importadores y distribuidores.