Mujeres encabezan la población en edad de trabajar en la República Dominicana

Aunque las mujeres son el segmento poblacional con mayor cantidad de personas en edad laboral, el mercado de trabajo dominicano sigue dominado por los hombres. Sin embargo, el crecimiento de las personas ocupadas durante el último año fue sustentado, principalmente, por las féminas.

Con 4,380,605 personas, las femeninas representaron al cierre del segundo trimestre de 2026 el principal grupo en edad de trabajar del país, equivalente al 52.6 % del total, mientras que los hombres totalizaron el restante 47.4 %, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Durante el último año fueron las mujeres quienes sustentaron el crecimiento de los ocupados en el mercado laboral, según los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Encft), publicados recientemente.

De los 147,457 nuevos ocupados que generó la economía dominicana entre el segundo trimestre de 2025 e igual período de este año, el 86.6 % fueron mujeres (127,742) y el restante 13.4 % hombres (19,715).

En términos absolutos, la población femenina ocupada pasó de 2,141,379 personas a 2,269,121 durante el citado período, lo que significa que el 51.7 % de las mujeres en edad de trabajar está ocupada. La población en edad de trabajar totalizó 8,334,694 individuos.

Hombres más ocupados

A pesar de que las féminas son el grupo poblacional en edad de trabajar más grande, los hombres representan la mayor parte de los ocupados, de acuerdo con los resultados de la Encft.

De las 5,271,005 personas ocupadas al cierre del segundo trimestre de este año, el 57 % eran hombres (3,001,883 personas). De igual forma, el número refleja que el 75.9 % de los masculinos en edad de trabajar (3,954,088 personas) estaban ocupados hasta el citado período, superando la cifra de las mujeres.

La encuesta del Banco Central recoge que, mientras los masculinos desocupados totalizaron 98,147 personas entre abril y junio, en el caso de las mujeres el número ascendió a 197,588, evidenciando en ambos casos un aumento con relación a igual trimestre del año pasado.