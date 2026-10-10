Arajet se convierte en la segunda aerolínea con más pasajeros en septiembre

Arajet supera a American Airlines y se convierte en la segunda aerolínea con más pasajeros en septiembre. ( CEDIDA POR ARAJET )

La aerolínea dominicana Arajet se posicionó en septiembre como la segunda compañía aérea con mayor cantidad de pasajeros transportados desde y hacia la República Dominicana, al registrar 158,407 viajeros y superar a American Airlines, que movilizó 115,406 pasajeros durante el mismo período.

De acuerdo con las estadísticas de la Junta de Aviación Civil (JAC), citadas en un comunicado de prensa de la empresa, Arajet registró un crecimiento interanual del 62 %, en comparación con septiembre, cuando transportó 97,797 pasajeros.

Con estos resultados, la aerolínea dominicana quedó únicamente por detrás de JetBlue, que encabezó el listado con 243,955 pasajeros.

En la clasificación también figuran Copa Airlines, con 122,220 viajeros; Delta Airlines, con 94,763, y United Airlines, con 94,288.

Las cifras oficiales corresponden a pasajeros transportados desde y hacia el país, sin incluir aquellos que realizaron conexiones aéreas.

Arajet y el total de pasajeros

Sin embargo, Arajet indicó que, al incorporar los pasajeros en conexión, el total de viajeros movilizados durante septiembre ascendió a 180,841, según sus registros internos.

Estados Unidos se consolidó como el principal mercado de Arajet durante septiembre, con 43,021 pasajeros transportados, seguido de Colombia, con 35,413, y Argentina, con 21,164.

En cuarto lugar se ubicó México, con 16,356 viajeros, mientras que Puerto Rico registró 8,628; Perú, 7,407; Brasil, 7,117, y Canadá, 5,609 pasajeros.

En cuanto a las rutas individuales, Bogotá, Colombia, encabezó la lista de destinos con mayor movimiento de pasajeros, al registrar 18,413 viajeros.

Le siguieron Newark, en Estados Unidos, con 16,952 pasajeros, y Buenos Aires, Argentina, con 16,025.

Otros destinos con un flujo significativo fueron Miami, con 15,654 pasajeros; Medellín, con 15,569; Santa Lucía, México, con 11,172; San Juan, Puerto Rico, con 8,628; Lima, Perú, con 7,407, y São Paulo, Brasil, con 7,117.

Estrategia de crecimiento de Arajet

El fundador y director ejecutivo de Arajet, Víctor Pacheco, consideró que los resultados de septiembre representan un avance en el posicionamiento de la compañía dentro del mercado aeronáutico dominicano.

"Este resultado representa un nuevo paso en la evolución de Arajet desde el inicio de nuestras operaciones en 2022 y fortalece nuestro posicionamiento como uno de los principales actores del transporte aéreo en la República Dominicana", expresó Pacheco, según el comunicado.

El ejecutivo atribuyó el crecimiento de la aerolínea a una estrategia orientada a ampliar la conectividad aérea, ofrecer tarifas competitivas y facilitar los desplazamientos entre distintos destinos del continente americano a través de la República Dominicana.

Asimismo, sostuvo que la expansión de las operaciones internacionales puede contribuir al fortalecimiento del turismo, el comercio y la economía nacional.

"Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo la conectividad del país, atraer nuevos visitantes y generar mayores oportunidades para el turismo, el comercio y la economía dominicana. Estos resultados demuestran el enorme potencial que tiene la República Dominicana para consolidarse como uno de los principales centros de conexiones aéreas de la región", agregó.

Arajet inició sus operaciones comerciales en 2022 y actualmente opera desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

La compañía utiliza aeronaves Boeing 737 MAX para conectar distintos destinos de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.