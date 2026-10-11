Destacan intercambio comercial entre RD y Brasil; llaman al país a aprovechar mejor la relación

El presidente de la Cámara de Comercio Domínico-Brasileña, Leonel Castellanos Duarte, destacó que el intercambio comercial entre ambas naciones pasó de 370 millones de dólares anuales hace dos décadas a más de 1,000 millones en 2025, pero llamó al país a aprovechar mejor la relación.

"Conviene decirlo con franqueza: nuestra balanza sigue siendo asimétrica. Ese dato no es un reproche, es una alerta que nos obliga a mejorar. Nuestro desafío no es administrar una relación ya desarrollada, es desarrollar todo su potencial", planteó Castellanos Duarte.

Brasil abastece al mercado dominicano de cereales, maquinaria agrícola, alimentos, materias primas, acero y vehículos de transporte público, mientras que la República Dominicana le exporta principalmente productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

Para equilibrar esa relación, el presidente de la cámara llamó a abrir espacio a la oferta dominicana y a aprovechar la cooperación técnica brasileña, como el reciente acuerdo con Embrapa para modernizar la producción agropecuaria nacional.

Durante un encuentro para celebrar el 38 aniversario de la entidad, el dirigente empresarial llamó a convertir a la República Dominicana en un centro regional de comercio con Brasil, aprovechando la posición geográfica del país, su conectividad logística y su red de acuerdos comerciales.

Agradeció a fundadores, expresidentes y socios de la entidad y exhortó a la nueva generación de empresarios a profundizar la relación económica entre ambos países. El encuentro reunió a socios, empresarios, autoridades y representantes diplomáticos, entre ellos el ministro consejero de la Embajada de Brasil, Luiz Marfil, en representación del embajador Carlos Luis Dantas.

Sobre las oportunidades de ampliar la oferta dominicana, Marfil señaló que, aunque la balanza comercial favorece a Brasil, existe un interés especial en ampliar y diversificar las exportaciones dominicanas hacia ese mercado.

En sentido inverso, las exportaciones brasileñas a República Dominicana crecieron un 26.7 % entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Vinculación comercial

El representante diplomático reafirmó el respaldo de la embajada a la cámara para vincular a empresarios de ambos países mediante información comercial, ruedas de negocios y contactos con pequeñas y medianas empresas brasileñas interesadas en el mercado dominicano.

En un contexto de mercados volátiles, tensiones geopolíticas y aranceles que reaparecen, resaltó la solidez de la economía brasileña, cuyo agronegocio cerró el 2025 con exportaciones récord de 169,000 millones de dólares, y su reciente integración al espacio de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

A su juicio, el país puede ofrecer a las empresas brasileñas no solo un mercado de más de 11 millones de habitantes, sino una plataforma hacia el Caribe, Centroamérica y Norteamérica, con infraestructura portuaria y aeroportuaria, zonas francas y experiencia exportadora.