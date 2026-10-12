Cadoar: nuevo Código Penal impone retos de cumplimiento a aseguradoras

Desde la izquierda: el juez Amauri Martínez; la jueza Kenya Romero, Luis Miguel Pereyra, Héctor Alíes, María del Pilar Zuleta, Francisco Campos, intendente de Seguros; Wilfredo Baquero Ginebra, presidente de Cadoar; Fernando Langa, Andrés Mejía, la procuradora Mirna Ortiz y Franklin Glass, presidente ejecutivo de Cadoar. ( CEDIDA POR CADOAR )

El presidente de la junta directiva de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Wilfredo Baquero Ginebra, advirtió que el nuevo Código Penal exige a las empresas de ese sector fortalecer sus mecanismos de prevención, supervisión y cumplimiento, en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Baquero Ginebra intervino en el encuentro sectorial "Nuevo Código Penal y la industria aseguradora", donde se analizó el impacto de las leyes 74-25 y 44-26 y sus modificaciones, que imponen penalidades a las entidades, gobiernos corporativos, a los deberes de supervisión y la gestión de riesgos.

Señaló que este encuentro buscó comprender las nuevas responsabilidades de las organizaciones y sus administradores, así como identificar oportunidades para que el sector desarrolle soluciones de protección.

La jornada contó con dos ponencias, la primera a cargo de la jurista y catedrática María del Pilar Zuleta, especialista en derecho penal y litigación, quien expuso el tema "El nuevo Código Penal y la responsabilidad empresarial".

Explicó los criterios de imputación a las personas jurídicas, enfatizando la trascendencia de la acción, la omisión y los deberes de dirección, control y supervisión por parte de juntas directivas y administradores.

Asimismo, subrayó que los programas de cumplimiento (compliance) deben ser reales, medibles e integrados a la operativa diaria, y no meras formalidades de papel.

Por su parte, el jurista y especialista en derecho comercial y constitucional Luis Miguel Pereyra abordó el tema "¿Cómo puede responder el seguro?: Nuevos riesgos y nuevas oportunidades".

Pereyra analizó el impacto del nuevo marco legal en pólizas como D&O (directores y oficiales), responsabilidad civil, profesional (E&O), ciberriesgos y crimen, analizando cómo los programas de cumplimiento pueden incidir en la evaluación de riesgos y las condiciones de aseguramiento, al tiempo que remarcó los límites normativos frente a sanciones penales y conductas dolosas.

Panel de debate

El cierre de la actividad consistió en un panel de debate, moderado por el abogado y director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Héctor Alies Rivas.

En la mesa de diálogo, Mirna Ortiz, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, abordó los elementos relevantes en la investigación de posibles conductas delictivas dentro de las organizaciones, incluyendo la preservación de evidencia, las alertas internas y la reacción empresarial ante irregularidades.

Desde el ámbito judicial, la magistrada Kenya Romero, jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, y el magistrado Amauri Martínez, juez presidente del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, aportaron la perspectiva judicial sobre el debido proceso, la diferenciación entre responsabilidades individuales y empresariales y la valoración de los deberes de supervisión, las omisiones y la documentación de las decisiones corporativas.

Finalmente, el especialista en derecho de seguros y regulación, Fernando Langa Ferreira analizó las implicaciones del nuevo régimen para las juntas directivas, destacando la importancia de revisar los mecanismos de supervisión, las líneas de reporte, la gestión de riesgos y las relaciones con intermediarios y proveedores.

El encuentro concluyó con las observaciones sintéticas del Comité Legal de Cadoar, reafirmando el compromiso del sector asegurador dominicano con el fortalecimiento del gobierno corporativo y la innovación constante en la gestión de riesgos en la República Dominicana.

El evento reunió a 235 participantes, incluyendo a más de 150 ejecutivos del sector asegurador, 60 intermediarios, autoridades de la Superintendencia de Seguros, juristas y representantes de gremios empresariales.

Además de Baquero Ginebra, las palabras de apertura estuvieron a cargo de Francisco Campos, intendente de Seguros, y Franklin Glass, presidente ejecutivo de Cadoar, quien condujo la agenda del encuentro.