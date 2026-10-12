Cepal presentará informe sobre el comercio exterior de América Latina y el Caribe en 2026
El estudio examina el comportamiento del comercio exterior en un contexto de incertidumbre
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentará el próximo jueves 15 de octubre su informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, que analiza la evolución de las exportaciones e importaciones de la región y el potencial de crecimiento de los servicios modernos.
A través de un comunicado, el organismo informó que el documento examina el comportamiento del comercio exterior durante el primer semestre de 2026 y presenta proyecciones para el conjunto del año, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas y geoeconómicas.
Según la Cepal, pese a este escenario, los flujos comerciales de bienes de América Latina y el Caribe han mantenido un comportamiento dinámico, con perspectivas positivas para el cierre del año.
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Análisis del comercio mundial
- El informe también aborda los cambios en el comercio mundial, impulsados por la búsqueda de mayor seguridad económica, resiliencia y sostenibilidad, así como por el avance de las nuevas tecnologías y la reorganización geográfica de las cadenas de valor.
Una segunda parte está dedicada a las exportaciones de servicios modernos, entre ellos los empresariales, profesionales, financieros, audiovisuales, creativos, tecnológicos y de investigación y desarrollo.
En ese apartado, el organismo analiza el potencial de la región para ampliar este tipo de exportaciones y examina las estrategias aplicadas por distintos países para promoverlas, con el objetivo de identificar buenas prácticas y políticas que puedan contribuir a su desarrollo.
Presentación del informe
La presentación se realizará en la sede central de la Cepal, en Santiago de Chile, y estará encabezada por su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, junto con especialistas responsables del informe.
La versión electrónica del documento, el comunicado de prensa y una presentación con sus principales conclusiones estarán disponibles en el sitio web del organismo al finalizar la conferencia.