Cepal presentará informe sobre el comercio exterior de América Latina y el Caribe en 2026

La reunión de la Cepal se celebra en Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa en Santiago el 8 de octubre de 2026. ( ARCHIVO DL )

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentará el próximo jueves 15 de octubre su informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, que analiza la evolución de las exportaciones e importaciones de la región y el potencial de crecimiento de los servicios modernos.

A través de un comunicado, el organismo informó que el documento examina el comportamiento del comercio exterior durante el primer semestre de 2026 y presenta proyecciones para el conjunto del año, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas y geoeconómicas.

Según la Cepal, pese a este escenario, los flujos comerciales de bienes de América Latina y el Caribe han mantenido un comportamiento dinámico, con perspectivas positivas para el cierre del año.

Análisis del comercio mundial

El informe también aborda los cambios en el comercio mundial, impulsados por la búsqueda de mayor seguridad económica, resiliencia y sostenibilidad, así como por el avance de las nuevas tecnologías y la reorganización geográfica de las cadenas de valor.

Una segunda parte está dedicada a las exportaciones de servicios modernos, entre ellos los empresariales, profesionales, financieros, audiovisuales, creativos, tecnológicos y de investigación y desarrollo.

En ese apartado, el organismo analiza el potencial de la región para ampliar este tipo de exportaciones y examina las estrategias aplicadas por distintos países para promoverlas, con el objetivo de identificar buenas prácticas y políticas que puedan contribuir a su desarrollo.

Presentación del informe

La presentación se realizará en la sede central de la Cepal, en Santiago de Chile, y estará encabezada por su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, junto con especialistas responsables del informe.

La versión electrónica del documento, el comunicado de prensa y una presentación con sus principales conclusiones estarán disponibles en el sitio web del organismo al finalizar la conferencia.