Las exportaciones dominicanas alcanzan US$12,019 millones entre enero y septiembre de este año

Contenedores en el puerto de Caucedo, en Boca Chica. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las exportaciones dominicanas alcanzaron 12,019 millones de dólares durante el período enero-septiembre de 2026, un "récord histórico" para los primeros nueve meses del año, de acuerdo con informaciones preliminares de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El monto representa un crecimiento interanual de 12.4 %, equivalente a 1,330 millones de dólares adicionales respecto al mismo período de 2025, según informó el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

El desempeño acumulado estuvo acompañado por un crecimiento de las exportaciones durante septiembre, cuando alcanzaron 1,458 millones de dólares, el valor más alto registrado para ese mes. La cifra supone un incremento interanual de 20.5 %, equivalente a 248.2 millones de dólares adicionales, según los registros aduaneros.

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, destacó que los resultados muestran la capacidad del sector exportador dominicano para fortalecer su presencia en los mercados internacionales, así como los avances en la implementación, desde noviembre de 2020, del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, instrumento de política pública al que aportan cerca de 70 instituciones públicas y privadas.

"Los resultados alcanzados durante los primeros nueve meses de 2026 reflejan el dinamismo de nuestro sector exportador y la capacidad de las empresas dominicanas para aprovechar nuevas oportunidades comerciales. Desde ProDominicana continuamos trabajando para fortalecer la competitividad, ampliar el acceso a los mercados internacionales y acompañar a más empresas en sus procesos de internacionalización", expresó Pimentel.

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El oro lidera las exportaciones

Durante enero-septiembre de 2026, el oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con 2,392.5 millones de dólares y un crecimiento interanual de 49.8 %.

Le siguieron los instrumentos y aparatos de medicina, con exportaciones por 981.5 millones de dólares, y los cigarros puros, con 727.9 millones de dólares, destacándose la participación de las industrias de dispositivos médicos y el producto terminado del tabaco en la oferta exportable nacional.

Entre los productos que experimentaron mayor dinamismo sobresalieron los aparatos de ortopedia, cuyas exportaciones crecieron 653.0 %; los cigarros que contengan tabaco, con 177.4 %, y el tabaco total o parcialmente desvenado, con un incremento de 157.7 %.

Estos resultados reflejan el desempeño de distintas actividades productivas, desde la minería y la agroindustria hasta las manufacturas y los dispositivos médicos.

Estados Unidos, principal destino

Entre los mercados que registraron la mayor incidencia en el crecimiento de las exportaciones durante enero-septiembre de 2026 se destacaron Canadá, con un aumento de 1,161.1 millones de dólares; Suiza, con 369.5 millones de dólares adicionales, y Estados Unidos, con un incremento de 256.6 millones de dólares.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones dominicanas, con 5,642.7 millones de dólares, seguido de Canadá, con 1,567.8 millones de dólares; Haití, con 1,040.5 millones de dólares; Puerto Rico, con 553.4 millones de dólares; India, con 433.9 millones de dólares, y Suiza, con 406.7 millones de dólares.

Productos dominicanos llegan a 168 mercados

Durante los primeros nueve meses de 2026, los productos dominicanos llegaron a 168 mercados internacionales a través de 2,804 líneas de productos, lo que evidencia la amplitud y diversidad de la oferta exportable nacional.

Este alcance internacional reafirma la importancia de continuar promoviendo la diversificación de los mercados de destino, el fortalecimiento de la canasta exportable y la incorporación de más empresas dominicanas al comercio internacional.

"Seguiremos impulsando iniciativas que permitan a nuestras empresas identificar oportunidades comerciales, fortalecer sus capacidades exportadoras y ampliar su presencia internacional. Nuestro compromiso es continuar trabajando de manera articulada para que más productos dominicanos lleguen a nuevos destinos y generen mayores oportunidades para el país. Vamos por la meta de duplicar el producto interno bruto (PIB) dominicano", aseguró Pimentel en una nota prensa.