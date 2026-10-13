Barrick Pueblo Viejo expone prácticas de sostenibilidad en foro minero regional

El I Foro Minero-Energético de América Latina y el Caribe, celebrado en el marco de la XI Semana de la Energía. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, presentó las experiencias de la operación minera en materia de sostenibilidad, rehabilitación ambiental y desarrollo comunitario durante el I Foro Minero-Energético de América Latina y el Caribe, celebrado en el marco de la XI Semana de la Energía.

En su intervención, Valera expuso cuatro aspectos que consideró fundamentales para una minería sostenible: la rehabilitación y el monitoreo ambiental, la integración de las comunidades al desarrollo minero, la comunicación transparente y el diálogo para abordar situaciones complejas.

La ejecutiva sostuvo que la sostenibilidad debe incorporarse desde las primeras etapas de un proyecto minero y mantenerse durante todo su ciclo de vida.

Como ejemplo, mencionó los trabajos de rehabilitación de pasivos ambientales históricos realizados en Pueblo Viejo antes del inicio de sus operaciones, así como las iniciativas de restauración progresiva y monitoreo ambiental participativo.

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Empleo local

En el ámbito social, destacó la participación de trabajadores y proveedores de las comunidades cercanas a la mina. Según los datos presentados por la empresa, el 59 % de los empleados de Pueblo Viejo proviene de esas localidades, al igual que más del 53 % de sus empresas proveedoras.

Valera también resaltó el programa de visitas a la mina, mediante el cual representantes de distintos sectores pueden conocer directamente la operación, y el proceso de reasentamiento de más de 600 familias, que incluyó soluciones habitacionales y acompañamiento para el desarrollo de medios de vida.

Diálogo y transparencia

La presidenta de Pueblo Viejo señaló que la transparencia y el diálogo son herramientas esenciales para construir relaciones de confianza, facilitar el entendimiento entre las partes y enfrentar los desafíos vinculados al desarrollo de una operación minera.

El foro fue organizado por el Ministerio de Energía y Minas y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), como parte de la XI Semana de la Energía.

Pueblo Viejo está ubicado en la provincia Sánchez Ramírez y es operado por Pueblo Viejo Dominicana Corporation, una empresa conjunta en la que Barrick tiene una participación del 60 % y Newmont del 40 %.