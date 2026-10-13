La Dirección de Juegos de Azar comienza a operar y prohíbe abrir nuevas bancas

La Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) publicó este martes dos resoluciones: una que deja iniciado su funcionamiento operativo y en otra establece una serie de condiciones para los operadores del sector, incluyendo la prohibición de abrir nuevas bancas de lotería, agencias o puntos de venta, así como instalar máquinas en lugares prohibidos por la ley.

A través de la Resolución 01-2026 se prohíbe la apertura de nuevos establecimientos para juegos de azar, así como de instalar máquinas de venta de loterías en lugares prohibidos por la ley y exhorta al cierre voluntario de los negocios que operen en violación de la disposición.

Advierte que, de comprobarse la infracción, las sanciones podrán extenderse a los demás establecimientos, negocios vinculados y sorteos de lotería del operador infractor.

El documento, firmado por el director general de la DGJA, Teófilo –Quico- Tabar, entra en vigencia desde este martes 13 de octubre. En esa misma resolución se dispone el inicio de la dirección y establece medidas administrativas para su funcionamiento durante el período de transición.

Sistema para denuncias

También, ordena la creación del sistema de recepción y atención de denuncias y reclamaciones, como mecanismo institucional que dé seguimiento las denuncias, incluyendo la falta de pago de premios, prácticas fraudulentas, establecimientos no autorizados y demás posibles infracciones a la legislación.

Añade que la DGJA podrá iniciar investigaciones de oficio o a partir de denuncias debidamente documentadas, sin que sea indispensable una inspección presencial previa para comenzar las actuaciones correspondientes.

Plazo de 30 días

Mediante la Resolución 02-2026, que establece medidas administrativas para la continuidad, coordinación, fortalecimiento y culminación del plan de regularización de los juegos de azar, se otorga un plazo de 30 días calendario a los operadores para que informen sobre establecimientos instalados de forma irregular fuera del tiempo establecido en el plan.

Además, podrán declarar cualquier otra información relevante, incluyendo la posible dualidad o multiplicidad de modalidades de juegos de azar que requieran licencias o permisos de operación dentro de un mismo establecimiento.

El texto legal advierte que la Dirección General de Juegos de Azar remitirá a la de Impuestos Internos, de manera provisional y condicionada, la base de datos y las informaciones correspondientes a las bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas deportivas y demás operadores de juegos de azar, resultantes del plan de regularización y del proceso de actualización de datos, para los fines tributarios correspondientes.

Además, crea una mesa técnica de análisis y conciliación del plan de regularización, como equipo de trabajo sectorial, para solucionar los diversos conflictos presentados por los diferentes sectores de juegos de azar.