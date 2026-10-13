El índice de actividad manufacturera en el país se ubicó en 59.4 puntos en septiembre

El índice mensual de actividad manufacturera (IMAM) se ubicó en 59.4 durante el pasado septiembre, manteniéndose por tercer trimestre consecutivo sobre el umbral de 50 puntos, correspondiendo a una mayor actividad en relación con el mes anterior.

El IMAM está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega. Estas se mantuvieron sobre esta la línea de 50 puntos, según informó la Asociación de Industrias de la República Dominicana(AIRD).

El volumen de ventas en septiembre se ubicó en 62.4 puntos; el de producción en 61.3, el empleo en 56 puntos, el inventario de materias primas se colocó en 60 y el plazo de entregas a suplidores en 51.

Es importante precisar que el IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras, (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad en relación con el mes anterior.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.