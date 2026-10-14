Los activos de Banreservas alcanzan los RD$1.53 billones a septiembre

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera, reveló que los activos de la institución alcanzaron los 1.53 billones de pesos al cierre de septiembre, para un crecimiento interanual de 13.5 %, y las utilidades ascendieron a 21,081.6 millones, un 17.6 % más respecto al mismo período de 2025.

Durante un encuentro con directores de medios de comunicación y líderes de opinión, Aguilera anticipó que cerrarán el año con "beneficios sin precedentes" en los 85 años de historia de la entidad.

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"Cuando yo digo sin precedentes es porque vamos a superar, pero por mucho, todo lo que hemos tenido como récord de utilidades. Y eso es gracias al esfuerzo de los equipos que están trabajando", enfatizó Aguilera.

Asimismo, resaltó que los depósitos de la entidad alcanzaron los 1.3 billones de pesos a septiembre, registrando un crecimiento interanual de 17.5 %, lo que refleja el fortalecimiento de la posición financiera de Banreservas.

También destacó que, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas desembolsó 376,229 millones de pesos mediante 254,049 préstamos, como parte de su compromiso con el financiamiento de las familias, los emprendedores y los sectores productivos del país. De ese monto, 185,305 millones fueron destinados al financiamiento de actividades productivas, beneficiando a 42,331 clientes de sectores como las mipymes, la agropecuaria, el comercio, la manufactura, el turismo y la vivienda.

Estos recursos representan el 49.3 % del total desembolsado durante el período, contribuyendo a impulsar la inversión, la actividad económica y la generación de empleos, según señala una nota de prensa del banco.

Inclusión

En materia de inclusión financiera, resaltó que el programa Bancarizar es Patria permitió incorporar a 235,638 personas al sistema financiero durante su primer año de gestión, facilitando el acceso a productos y servicios bancarios a sectores tradicionalmente excluidos.

El presidente ejecutivo del Banreservas sostuvo que el crecimiento del banco debe continuar traduciéndose en mayores oportunidades para los dominicanos, mediante el respaldo a las actividades productivas, la innovación y la ampliación del acceso a los servicios financieros.

Durante el encuentro, celebrado en el marco del 85 aniversario de Banreservas y del primer año de gestión de Aguilera, reafirmó el compromiso de la institución de mantener una relación cercana con los medios de comunicación, sustentada en el respeto mutuo, la transparencia y el diálogo abierto.

Aguilera destacó que Banreservas continuará fortaleciendo su liderazgo financiero y su respaldo al desarrollo económico nacional, manteniendo como prioridad el bienestar de las familias y el crecimiento de los sectores productivos.