Los hoteles en Santo Domingo reciclan más de 14 toneladas de botellas PET en dos años

Panel del IV Foro Internacional de Economía Circular de la República Dominicana. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

Los hoteles de Santo Domingo han enviado más de 14 toneladas de botellas plásticas PET a reciclaje durante los últimos dos años, como resultado de una iniciativa de economía circular que ya integra a 17 establecimientos hoteleros y que busca extenderse a otros destinos turísticos de la República Dominicana.

Así lo informó Gina Eli, presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), durante su participación en el IV Foro Internacional de Economía Circular de la República Dominicana, donde destacó los avances del programa, impulsado desde abril de 2024 mediante un acuerdo de colaboración entre el sector hotelero y empresas dedicadas a la recolección y el reciclaje de plásticos.

Durante el foro, la directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Caribe, Lidia Castro, precisó que, desde el inicio del programa, los hoteles participantes han recolectado casi 400,000 botellas PET.

Resultados del programa

La iniciativa fue anunciada originalmente con la participación prevista de 30 establecimientos hoteleros, mediante un acuerdo entre la AHSD, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Bepensa Dominicana, Nueva Vida para los Residuos (Nuvi) y Recolectiva.

Actualmente, 17 hoteles participan activamente en el programa y ninguno ha abandonado la iniciativa, según explicó la vicepresidenta de Asonahores, Aguie Lendor.

"Tenemos algunos retos con aquellos (hoteles) que están en plazas comerciales, pero aquellos que están solos pues cada vez se suman más (a la iniciativa)", manifestó Lendor.

La ejecutiva destacó que los establecimientos han tenido que modificar sus procesos internos, capacitar a sus empleados y habilitar espacios específicos para almacenar las botellas recolectadas.

Eli explicó que los residuos son enviados a una planta de reciclaje, donde se procesan para convertirlos nuevamente en materia prima para la fabricación de botellas.

"Del producto de resina reciclada se rehace una nueva botella", afirmó, al destacar que este mecanismo permite reincorporar los envases al proceso productivo en lugar de desecharlos.

Ahorros y ampliación del programa

Además de los beneficios ambientales, la presidenta de la AHSD aseguró que el programa está generando ahorros para los establecimientos hoteleros, debido a que las botellas PET resultan más económicas que otros materiales alternativos utilizados anteriormente.

"No te puedo decir en exactitud porque eso va a depender de los volúmenes de uso de cada hotel", precisó al ser consultada sobre el monto de estos ahorros.

Lendor reconoció que todavía no se ha realizado una evaluación general de los ahorros económicos obtenidos por los hoteles participantes, por lo que sería necesario consultar a cada establecimiento para determinar el monto total.

Sin embargo, señaló que han recibido comentarios positivos de los hoteles sobre la reducción de sus costos, además de los beneficios que representa la iniciativa para mitigar su impacto ambiental.

La vicepresidenta de Asonahores indicó que ya trabajan en la ampliación del programa hacia Bayahíbe y Santiago, aunque precisó que su implementación requiere establecer sistemas de recolección y transporte, así como procesos de capacitación.

"Estamos trabajando la logística para ampliar (el programa)", señaló.

Tanto Lendor como Eli coincidieron en que el objetivo es extender progresivamente el programa de reciclaje de botellas PET a otros destinos turísticos del país.