RD tendrá 1.9 millones de asientos aéreos este invierno, según Aerodom

Un avión de United Airlines se prepara para despegar desde uno de los aeropuertos de República Dominicana. ( CEDIDA POR AERODOM )

Las aerolíneas que operan en los aeropuertos internacionales de Las Américas, Puerto Plata y Samaná proyectan ofertar cerca de 1.9 millones de asientos durante la temporada de invierno 2026-2027, según informó este miércoles Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

La cifra, correspondiente al período entre octubre de 2026 y marzo de 2027, representa un crecimiento del 4.9 % respecto al invierno anterior, con más de 88,000 asientos adicionales y nuevas conexiones hacia Europa, Norteamérica y América Latina.

Mediante un comunicado de prensa, la institución señaló que la programación contempla más de 10,500 vuelos de salida y conexiones directas con 57 destinos internacionales, con Canadá como uno de los principales motores de la expansión.

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En ese sentido, indicó que el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) concentrará más de 1.5 millones de asientos, un incremento del 3.4 % respecto a la temporada anterior. Entre las nuevas rutas figuran Roma, con ITA Airways; Montreal, con Air Canada; Houston, con United Airlines; y Paramaribo, en Surinam, con Fly Always.

También se incorporarán conexiones con Caracas y Cap-Haïtien.

En tanto que el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, registrará un crecimiento del 8.8 % en su capacidad. La expansión incluye vuelos desde Toronto, Montreal, Winnipeg y London, en Ontario, así como nuevas conexiones con Bogotá y una mayor oferta hacia Panamá.

El Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, en Samaná, tendrá el mayor crecimiento porcentual de la red, con un aumento del 29 % en los asientos programados.

Según explicó Aerodom, esta expansión estará impulsada, en parte, por el incremento de las operaciones desde Canadá. No obstante, agregó que las cifras corresponden a la capacidad publicada por las aerolíneas para la temporada de invierno 2026-2027 y están sujetas a modificaciones.

El director general de la institución, Cyril Girot, atribuyó el crecimiento a la confianza de las aerolíneas en la República Dominicana como destino turístico y de negocios. Asimismo, destacó que las nuevas conexiones pueden ampliar las oportunidades para el turismo y el comercio.

Canadá lidera el crecimiento

Canadá aportará más de 230,000 asientos durante la temporada, un aumento del 33 % frente al invierno anterior, equivalente a cerca de 58,000 plazas adicionales.

Aerodom informó que la expansión también incluye aumentos de capacidad en rutas existentes. JetBlue incrementará un 128 % su oferta entre Fort Lauderdale y Santo Domingo; Avianca aumentará un 41 % sus asientos hacia Bogotá, e Iberia elevará un 19 % su capacidad hacia Madrid.

Copa Airlines sumará un 15 % más de asientos en la ruta entre Santo Domingo y Panamá, mientras que Arajet incrementará un 67 % su oferta hacia Boston.

Más inversiones

Aerodom destacó que el aumento de la conectividad coincide con el programa de inversiones que ejecuta en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que contempla la construcción de una nueva terminal de pasajeros con una inversión de 24,000 millones.

El proyecto también incluye la rehabilitación de la pista principal y la implementación de un sistema automatizado de manejo de equipajes.