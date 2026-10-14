Solo 151 de más de 900 negocios gastronómicos de Santiago están formalizados

Darío Núñez, presidente de la Unión Gastronómica de Santiago (Ugasa). ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Solo 151 de los más de 900 establecimientos de alimentos y bebidas identificados en Santiago están formalizados.

Así lo establece un estudio encargado por la Unión Gastronómica de Santiago (Ugasa) al Centro de Investigación de Mercado (Cimeran), cuyos resultados fueron presentados por el presidente de la entidad, Darío Núñez, durante la apertura de la cuarta edición del Ugasa Restaurant Show.

Núñez advirtió que, por cada negocio formalizado, existen cerca de cinco que todavía no encuentran una vía viable para incorporarse a la formalidad. Por ello, planteó la necesidad de simplificar los procedimientos y reducir las dificultades que enfrentan los pequeños y medianos establecimientos.

Explicó que muchos restaurantes y negocios gastronómicos son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que carecen de departamentos legales y contables para gestionar los trámites exigidos por las distintas instituciones del Estado.

Entre las dificultades citó las obligaciones tributarias, los costos de contabilidad y tecnología, así como los permisos que deben gestionar ante organismos como los ministerios de Turismo y Salud Pública y los ayuntamientos.

Obstáculos para la formalización

El presidente de Ugasa indicó que un restaurante formal con empleados puede tener hasta siete obligaciones tributarias mensuales, distribuidas en tres fechas diferentes, a las que se suman los requerimientos de la facturación electrónica.

Ante esta situación, propuso establecer una mesa de trabajo permanente entre el Gobierno y las organizaciones del sector gastronómico, con la participación de Ugasa y otras entidades, para diseñar una ruta simplificada de formalización.

La propuesta contempla instalar la mesa de trabajo en un plazo de 30 días y presentar, en 90 días, un plan que permita reducir los trámites y facilitar la incorporación de los negocios informales, comenzando con un proyecto piloto en Santiago.

Núñez también planteó establecer un sistema tributario simplificado para las mipymes y evitar que las instituciones públicas soliciten repetidamente documentos que ya han sido entregados a otros organismos.

Raquel Peña ofrece apoyo

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se ofreció a coordinar el trabajo entre los ministerios y las instituciones involucradas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducir la informalidad en el sector.

Peña informó que gestionará un acercamiento con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para procurar un encuentro con los representantes de Ugasa y buscar alternativas que permitan simplificar el pago de impuestos y facilitar la formalización de los establecimientos.

Asimismo, señaló que, a través del Gabinete de Inversión, se pueden coordinar los asuntos relacionados con los permisos y las autorizaciones que requieren los negocios, con la participación de las instituciones competentes.

El evento

La cuarta edición del Ugasa Restaurant Show se desarrolla bajo el lema «Conectar, aprender y crecer», con actividades orientadas a promover los negocios, compartir conocimientos y fortalecer la industria gastronómica.