Crece el interés de apoyar a mipymes para que accedan a financiamientos sostenibles

De izquierda a derecha: Alfredo García, Rodrigo Valenzuela, Daniela Sifontes, Iván Cruz, Nathaly Uribe y Leonardo Perozo al participar del panel sobre financiamiento circular en el IV Foro Internacional de Economía Circular. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El acceso a créditos para la adopción de prácticas cada vez más sostenibles y respetuosas con el medioambiente ha dejado de ser una opción financiera disponible solo para las grandes empresas con la existencia de iniciativas más enfocadas en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la República Dominicana.

Hasta 4,677 dueños de negocios y personas particulares han recibido financiamientos verdes, asistencia técnica y acompañamiento en lo que va de este año, a través de facilidades otorgadas por el Consejo de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

En los últimos dos años esta institución ha desembolsado hasta 20,000 millones de pesos en facilidades crediticias para mipymes, de las cuales se habrían destinado entre un 10 % y un 15 % de esta cartera a financiamientos sostenibles, según aseguró el subdirector general de Promipyme, Leonardo Perozo.

"La idea es acompañar en la financiación con asesoría, acompañamiento técnico, formación y capacitación no solamente en materia de sostenibilidad, sino también en materia de finanzas, gestión de efectivo y todas aquellas iniciativas que permitan garantizar su supervivencia, abaratar sus costos y tener un impacto favorable con el medioambiente", declaró.

Explicó que esto se enmarca dentro del programa Potencia Mipyme, que busca contribuir a desarrollar las capacidades de estos negocios en materia de energía circular, economía ambiental y la preservación de recursos marinos y pesqueros (economía azul).

Indicó que este tipo de programas busca contribuir con tasas y financiamientos blandos, entendiendo que el costo de los programas sostenibles tiende a ser elevado para pequeños negocios.

El apoyo de la banca privada

Cada vez existen más productos financieros específicos para estas necesidades y abiertos tanto a clientes como empresas.

La gerente de Banca Responsable del Banco Popular, Nathaly Uribe, aseguró que cuentan con un portafolio de productos y servicios específicamente orientado a mipymes, donde se incluyen este tipo de créditos.

A esto se suma el apoyo que la entidad financiera brinda a través de iniciativas como Hazte Eco, a través del cual ya se han superado los 2,000 millones de pesos en desembolsos desde la creación del portafolio en el 2019.

"Esto se da, sobre todo, porque más de estas mipymes están aprovechando el portafolio para, por ejemplo, paneles solares o enverdecer sus procesos, lo que nos llena de orgullo", resaltó la ejecutiva sobre el monto al ser preguntada en el IV Foro Internacional de Economía Circular realizado este jueves.

Fondos internacionales

De igual modo, hay organizaciones multilaterales con programas de financiamiento a los que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden aplicar.

La oficial del programa ACE Facility, Daniela Sifontes, destacó que la República Dominicana es uno de los países que más somete proyectos dentro de esta iniciativa gestionada por el Fondo de Biodiversidad del Caribe (CBF), que cuenta con hasta 25 millones de dólares en recursos no reembolsables para contribuir a poner en marcha proyectos o negocios basados en energía circular.

Sifontes manifestó que el CBF presta atención a propuestas de valor innovadoras y claras, qué cofinanciamiento se está aportando, con cuáles alianzas cuenta el proyecto, qué capacidades técnicas se busca desarrollar y cuáles son los beneficios ambientales y sociales que va a generar la iniciativa que concursa por acceso a los recursos.

Medir para financiar

Perozo, Uribe y Sifontes participaron en el panel "Capital para cerrar el ciclo: financiamiento circular y azul en República Dominicana, en el que estuvieron analizando las iniciativas de acceso a crédito sostenibles tanto para mipymes como para grandes empresas, en el que estuvieron junto al gerente del programa del Instituto Global para el Crecimiento Verde (CGGI, por sus siglas en inglés), Alfredo García Besné.

En este panel, García Besné observó que lo más importante para cualquier empresa que quiera acceder a estos fondos, indistintamente de su tamaño, es contar con proyectos claramente definidos y medidos.

"Lo que no se mide, lo que no se cuantifica, no puede obtener inversiones", señaló el ejecutivo, quien planteó que esto es importante no solo para que el proyecto pueda destacar entre otras iniciativas, sino para determinar en qué se utilizará el dinero una vez se apruebe el financiamiento.

Aseguró que la República Dominicana ya hay un avance importante en inversiones azules y en economía circular luego de que, hace dos años, el Gobierno emitiera más de 750 millones de dólares en un bono verde, de los cuales el 19 % de los fondos se emitió para apoyar iniciativas vinculadas a la preservación del recurso agua.

"No estamos en una etapa inicial; estamos en una etapa con cierto nivel de avance", enfatizó.

No obstante, indicó que muchos proyectos siguen presentando brechas cuando se trata de definir las capacidades técnicas con la que cuentan, la evaluación económica apropiada y el sistema que utilizan para determinar sus posibles riesgos ambientales y sociales.