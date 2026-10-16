Las exportaciones de RD crecerán un 14 % en 2026, pese a aranceles

La República Dominicana es la cuarta nación de América Latina y el Caribe con la tasa de arancel promedio ponderada más elevada para ingresar sus productos a la economía estadounidense, aunque esto no impedirá que las exportaciones nacionales crezcan por encima de los dos dígitos este 2026.

El país enfrenta un arancel promedio de un 10.4 % para sus exportaciones hacia Estados Unidos, solo superado por Haití (20.9 %), Brasil (16.6 %) y Uruguay (11.9 %), pero por debajo de la media de 11 % que afronta el resto del mundo en su intercambio comercial con la nación norteamericana.

Sin embargo, la barrera establecida por el principal socio comercial del país no impedirá que las exportaciones nacionales crezcan un 14 % este año, según recoge un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde se establece la "profunda reconfiguración que está experimentando el comercio mundial".

El informe anual "Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe 2026: la importancia de las exportaciones de servicios modernos y cómo promoverlas", presentado ayer por el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar, adelanta que, en medio de ese escenario las exportaciones de la región crecerán, en promedio, un 20 % durante este año.

Servicios modernos

El análisis destaca el dinamismo de las exportaciones de servicios modernos que registran tres economías pequeñas de la región, incluyendo la dominicana, un tema que Salazar calificó como crucial para el desarrollo de Latinoamérica.

El ejecutivo resaltó que, aunque Brasil y México son los principales exportadores de servicios en la región, representando ambos la mitad de las exportaciones de este tipo, con 30,000 y 16,000 millones de dólares, respectivamente, son Costa Rica, Uruguay y República Dominicana los que muestran los crecimientos más dinámicos.

"Costa Rica y Uruguay encabezan, con un 16 por ciento anual de crecimiento promedio, seguidos por Colombia y la República Dominicana, con 13 por ciento cada uno. Este contraste sugiere que el desempeño exportador responde, no solo a condiciones de los mercados, sino a políticas deliberadas y capacidades institucionales que permiten a los países de menor tamaño escalar posiciones de forma sostenida", explicó.

El ejecutivo de la Cepal precisó que "algo que sabemos, tanto de Costa Rica y Uruguay como de la República Dominicana es que tienen políticas y estrategias específicas para promover las exportaciones de servicios modernos".

Los servicios modernos se definen en dos categorías: los tradicionales (comercio minorista, transporte local, construcción, servicios personales y domésticos, hotelería y restaurantes) y los modernos (basados en tecnología de la información de comunicaciones: servicios empresariales, profesionales, financieros, audiovisuales, creativos, de tecnologías de la información y de investigación y desarrollo).

Sugerencias a RD

Durante la presentación del informe, el secretario ejecutivo de la Cepal realizó algunas recomendaciones a la República Dominicana relativas a mantener su desempeño y "momentum" económico.

José Manuel Salazar llamó al país a profundizar políticas de desarrollo productivo, fortalecer los encadenamientos locales, seguir diversificando las exportaciones mediante los servicios modernos y acelerar la transición hacia energías renovables.

"Ya hay servicios modernos en la República Dominicana, pero el potencial de crecimiento es muy grande. Diversificar destinos de exportación y orígenes de inversión, en la medida de lo posible; profundizar la integración intrarregional en una etapa más funcional y pragmática. Para República Dominicana una de las prioridades es el tema del encadenamiento", planteó.

Reconfiguración comercial internacional José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Cepal, expuso algunos de los resultados del comercio internacional durante el primer semestre de 2026, recogidos por el informe. El informe señala la caída de las importaciones de los Estados Unidos desde China y la Unión Europea en un 24.5 % y un 21.8 %, respectivamente, durante el período enero-junio de este año, con relación al 2025.En cambio, las importaciones de la nación norteamericana reflejan un aumento de un 32.1 % desde los países de la Asociación de Nacionales del Sudeste Asiático (Asean) y de un 11.1 % desde América Latina y el Caribe. "Estas cifras confirman que continúa un proceso en que Estados Unidos reduce sus importaciones directas desde China y las aumenta desde otros proveedores asiáticos. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que las importaciones estadounidenses desde países como Vietnam y la India tienen un gran componente de insumos chinos por lo que el desacople de ambas economías es menor", indicó Salazar. De igual forma, China aumentó sus importaciones desde Latinoamérica y el Caribe en un 29.4 % y desde la Asean un 21.4 %. "La Unión Europea aumentó sus importaciones desde nuestra región en 17 %. Estos datos reflejan que la región se perfila como un proveedor cada vez más dinámico y estratégico para las tres principales economías o bloques comerciales", planteó el ejecutivo.