Nclusion ampliará operaciones en RD con sede regional y centro tecnológico

El ministro Eduardo Sanz Lovatón (izq.) y el director ejecutivo de Nclusion, Jeffrey Haley (der.) firmaron el memorándum de entendimiento en San Francisco, California. ( CEDIDA POR EL MICM )

La empresa de tecnología financiera Nclusion proyecta ampliar sus inversiones y operaciones en República Dominicana mediante el posible establecimiento de una sede regional y un centro tecnológico, con una inversión de cientos de millones de pesos.

El plan también contempla la modernización de su red minorista y de agentes, así como la formalización y el cumplimiento normativo de sus operaciones en el país.

La iniciativa quedó establecida mediante un memorándum de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y Nclusion, durante un encuentro realizado en San Francisco, California.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y el director ejecutivo de Nclusion, Jeffrey Haley, firmaron el acuerdo.

Empleos y operaciones

La compañía se comprometió a preservar y ampliar su fuerza laboral dominicana, con base en sus proyecciones actuales, y apoyar la creación y formalización de miles de oportunidades de empleo directo e indirecto como parte de su expansión en el país.

Otros objetivos del programa son la identificación de incentivos de aplicación general, la inclusión y educación financiera y la coordinación entre las autoridades gubernamentales pertinentes.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes acompañará a Nclusion en la gestión de las licencias, permisos y autorizaciones requeridos ante las autoridades competentes para llevar a cabo el proyecto.

Esto está en consonancia con las políticas gubernamentales de estímulo a la inversión extranjera directa, la modernización tecnológica y el fomento al empleo, según expresó el MICM en una nota de prensa.

Expertiz en el sector tecnológico

Nclusion es una empresa de tecnología financiera con sede en Estados Unidos que ofrece servicios financieros a través de redes de agentes físicos y puntos de acceso minorista de base comunitaria.