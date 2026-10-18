Nclusion ampliará operaciones en RD con sede regional y centro tecnológico
La expansión incluye aumentar la contratación de personal y generar más oportunidades de empleo
La empresa de tecnología financiera Nclusion proyecta ampliar sus inversiones y operaciones en República Dominicana mediante el posible establecimiento de una sede regional y un centro tecnológico, con una inversión de cientos de millones de pesos.
El plan también contempla la modernización de su red minorista y de agentes, así como la formalización y el cumplimiento normativo de sus operaciones en el país.
La iniciativa quedó establecida mediante un memorándum de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y Nclusion, durante un encuentro realizado en San Francisco, California.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y el director ejecutivo de Nclusion, Jeffrey Haley, firmaron el acuerdo.
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Empleos y operaciones
La compañía se comprometió a preservar y ampliar su fuerza laboral dominicana, con base en sus proyecciones actuales, y apoyar la creación y formalización de miles de oportunidades de empleo directo e indirecto como parte de su expansión en el país.
Otros objetivos del programa son la identificación de incentivos de aplicación general, la inclusión y educación financiera y la coordinación entre las autoridades gubernamentales pertinentes.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes acompañará a Nclusion en la gestión de las licencias, permisos y autorizaciones requeridos ante las autoridades competentes para llevar a cabo el proyecto.
Esto está en consonancia con las políticas gubernamentales de estímulo a la inversión extranjera directa, la modernización tecnológica y el fomento al empleo, según expresó el MICM en una nota de prensa.
Expertiz en el sector tecnológico
- Nclusion es una empresa de tecnología financiera con sede en Estados Unidos que ofrece servicios financieros a través de redes de agentes físicos y puntos de acceso minorista de base comunitaria.