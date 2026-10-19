Crédito barato permite a empresas chinas competir incluso con pérdidas

Tienda china Innovation & Good, ubicada en la avenida Duarte. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La expansión de productos chinos a bajo precio preocupa a empresarios europeos, que temen perder mercado y empleos frente a fabricantes cuyo acceso a préstamos baratos les permite sostener una competencia agresiva, incluso con resultados negativos, según un reportaje de The Telegraph.

El diario explica que el financiamiento preferencial reduce la presión sobre esas empresas para obtener beneficios inmediatos. Esa ventaja les permite mantener precios bajos y ampliar sus ventas mientras sus competidores afrontan mayores exigencias financieras. La preocupación alcanza electrodomésticos, cerámicas, neumáticos y otros productos, además de los vehículos eléctricos.

En República Dominicana, la expansión de los establecimientos de capital chino también inquieta al comercio organizado. La Federación Dominicana de Comerciantes, presidida por Iván García, atribuye cierres de negocios tradicionales a una presunta competencia desleal y exige mayor fiscalización. El gremio reclama que todos cumplan las mismas obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social.

Más de 2,000 empresas registradas

La dimensión de esa presencia aparece en los registros de Impuestos Internos: entre 2016 y 2026 fueron inscritas 2,070 empresas de capital chino, de las cuales unas 1,300 permanecían activas, según datos publicados por Diario Libre. El presidente Luis Abinader ha asegurado que el Gobierno supervisa sus operaciones comerciales para verificar el cumplimiento de las leyes nacionales.

La variedad y los precios atraen a consumidores dominicanos, mientras los comerciantes locales cuestionan cómo se consiguen esas ventajas. Para determinarlo es necesario comparar costos de importación, financiamiento, impuestos y operación.

Las denuncias dominicanas no demuestran que las tiendas locales reciban los préstamos subsidiados descritos por el diario británico, aunque sus preocupaciones forman parte de un debate internacional sobre las condiciones de competencia.

En Reino Unido, empresas afectadas han solicitado protección comercial. Entretanto, The Telegraph advierte que mayores barreras en Europa y Estados Unidos podrían desviar más productos chinos hacia América Latina, África y Asia, intensificando la presión sobre los negocios establecidos en esos mercados.