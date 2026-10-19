ProDominicana atribuye a estrategia de promoción el retorno del grupo hotelero Accor al país

Al centro, el director de Inversión de ProDominicana, Zanony Severino, con ejecutivos de grupo Accor. ( FOTO CEDIDA POR PRODOMINICANA )

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) destacó que el regreso del grupo hotelero francés Accor al mercado dominicano es resultado de las gestiones de promoción, seguimiento y acompañamiento institucional realizadas desde enero de 2023.

El director de Inversión de ProDominicana, Zanony Severino, indicó que los primeros acercamientos se produjeron en enero de 2023, durante el Americas Lodging Investment Summit (ALIS), celebrado en Los Ángeles, donde representantes de la institución y de Accor exploraron las posibilidades de retorno del grupo al país. Posteriormente, se cursó una invitación presidencial a su principal ejecutivo.

En enero de 2024, Accor formalizó su interés mediante una comunicación dirigida a la Presidencia, en la que identificó a la República Dominicana como un mercado prioritario para su estrategia de expansión y planteó oportunidades de desarrollo hotelero en Pedernales y Punta Bergantín.

Indica que el acercamiento continuó en julio de 2026, con la participación de representantes de Accor en el Americas Investment Forum 2026, organizado por ProDominicana y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA) en Santo Domingo.

El encuentro reunió a delegaciones y representantes de los sectores público y privado de más de 52 países, con el objetivo de promover nuevas oportunidades de inversión, comercio e innovación en las Américas, recordó ProDominicana en nota de prensa.

Proyectos hoteleros anunciados

Entre los proyectos anunciados por Accor en la República Dominicana figuran el Swissôtel Santo Domingo, desarrollado en alianza con Noval Properties bajo un concepto de uso mixto que combinará aproximadamente 75 habitaciones hoteleras con cerca de 180 residencias, y el Novotel Punta Cana Aeropuerto, un hotel de 105 habitaciones ubicado a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Este último proyecto contempla una inversión de 22 millones de dólares y tiene prevista su apertura para 2027.

Impacto económico esperado

Actualmente, el grupo opera más de 5,800 hoteles en distintos segmentos del mercado, desde establecimientos económicos y hoteles de carretera hasta propuestas de lujo, residencias, conceptos de estilo de vida y opciones dirigidas al turismo corporativo y vacacional.