La Cepal recomienda a RD diversificar sus exportaciones ante arancel de Estados Unidos

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. ( CEDIDA POR LA CEPAL )

Mientras la República Dominicana sigue intentando negociar con los Estados Unidos para la eliminación del arancel de 12.5 % a los productos criollos que ingresan hacia ese destino, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomienda a las autoridades consolidar los sectores competitivos e ir elaborando una estrategia para diversificar los destinos de exportación.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó que la economía dominicana se ha mantenido resiliente ante el impacto de los aumentos arancelarios de los Estados Unidos (presentando efectos más limitados que en otros países de la región), gracias a que se ha consolidado como proveedora de productos estratégicos, como los dispositivos médicos y componentes eléctricos, cuya demanda "se ha mantenido firme" en lo que va de este año.

De igual manera, reconoció la "intensa actividad diplomática" realizada por el Gobierno dominicano abogando por el trato preferencial que establece el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), además de ampliar ciertas excepciones a productos estratégicos dominicanos.

"La respuesta no consiste en competir con las grandes potencias en poder de negociación, sino en fortalecer las ventajas competitivas y aprovechar la reconfiguración del comercio mundial", aseguró Salazar-Xirinachs al ser consultado por este medio.

Explicó que esto supone consolidar aquellos sectores que muestran mayor competitividad, aumentar el valor agregado de las exportaciones y robustecer las capacidades logísticas y productivas.

"También es fundamental para la región participar activamente en los debates sobre la reforma del sistema comercial", añadió.

Otros destinos

El ejecutivo explicó que el país "debe avanzar en una estrategia de diversificación" de sus productos, debido a que Estados Unidos sigue concentrando más del 50 % de sus exportaciones totales.

"También recomendamos impulsar políticas de desarrollo productivo que fortalezcan a los proveedores locales en las zonas francas y amplíen las exportaciones de servicios basados en el conocimiento, con el fin de elevar el valor agregado nacional y reducir la vulnerabilidad externa", manifestó.

Desde la perspectiva del organismo, la combinación entre competitividad, diversificación e integración regional será clave para que la República Dominicana robustezca la resiliencia económica con la que ya cuenta, a la vez que amplía sus oportunidades de desarrollo.