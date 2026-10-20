La Red Nacional de Transporte amplía a 46 % su registro de vehículos

Desde la izquierda: Andrés Llenas, Ricardo Serravalle, Angely Viloria, José Torres, Armando Rivas, Luis Martínez, Jorge Clase, David Pichardo y Jackson Reynoso. ( CEDIDA POR LA RNTT )

La Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT) informó que su base de datos alcanzó los 14,629 vehículos y 19,202 choferes registrados, lo que representa un crecimiento aproximado de 46 % y 38 %, respectivamente, frente a las cifras reportadas en noviembre de 2022.

La entidad también reportó 9,478 afiliaciones y renovaciones de choferes durante el último año.

Estos servicios permiten a las empresas que movilizan mercancías identificar al transportista, el conductor y el vehículo utilizado en cada operación, además de aportar información para reforzar los controles de seguridad de la carga.

El presidente de la RNTT, Armando Rivas, explicó que la ampliación de los registros estuvo acompañada de mejoras en los servicios de verificación de información y atención a los usuarios, entre ellas el procesamiento de depuraciones en menos de 24 horas, el servicio expreso y la simplificación del pago de afiliaciones y renovaciones.

Precisó que mantener una base de datos confiable y actualizada permite a los miembros de la organización disponer de información para gestionar el acceso a las instalaciones vinculadas al comercio nacional e internacional.

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Avances tecnológicos

Como parte de su actualización tecnológica, la RNTT avanzó en el uso de la plataforma Hemicore y realizó la primera implementación de una antena de identificación por radiofrecuencia (RFID) en el Parque Industrial Itabo (Piisa), destinada a fortalecer la gestión de información y el control de acceso.

En el ámbito de la colaboración institucional, la entidad destacó el acceso en línea al sistema del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la colaboración con la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Comipol) y la participación en la mesa de logística y transportación.

Para su próxima etapa, la organización se propone ampliar sus servicios de control de acceso a empresas industriales, zonas francas y a los sectores de combustibles y transporte de pasajeros. También contempla extender el uso de la tecnología RFID para el control de las unidades utilizadas en el traslado de mercancías.

Entre las iniciativas previstas figuran la integración con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), la incorporación de inteligencia artificial y el desarrollo de herramientas de reconocimiento facial como parte de sus planes de modernización de los servicios.

Asamblea y nueva directiva

Los resultados correspondientes al período 2025-2026 fueron presentados durante la asamblea general ordinaria eleccionaria de la RNTT, celebrada en las instalaciones de uno de sus miembros, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), con la participación de directivos y miembros.

Durante la asamblea, el presidente de la RNTT, Armando Rivas, fue reelecto para el período 2026-2028.

Sobre la red La Red Nacional de Transporte Terrestre es una organización privada sin fines de lucro, fundada en 2006 por los principales puertos del país e instituciones vinculadas al transporte de carga y a los sectores de importación y exportación. Su labor se centra en gestionar información sobre transportistas y vehículos para contribuir a la seguridad del traslado de mercancías en la República Dominicana.Además del presidente Armando Rivas, representante del puerto Haina International Terminal (HIT), la nueva junta directiva está integrada por el vicepresidente José Tores, de Adozona; el secretario Moisés de Óleo, del puerto multimodal Caucedo; la vicesecretaria María de Lourdes Núñez, del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); y el tesorero Ricardo Serravalle, de Latin American Free Zone Investment Dominican (PIISA). Son vocales David Pichardo, del Parque Industrial Las Américas (ZFLA); Jorge Clase, de la zona franca D´ CLASE; Osvaldo Carbuccia, de la Asociación de Zonas Francas de San Pedro de Macorís; y Luis Martínez, de la empresa Seguridad y Desarrollo Portuario (SDP).