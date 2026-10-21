Empresario plantea que aranceles de EE. UU. son una oportunidad para que RD busque nuevos mercados

El comercio exterior dominicano enfrenta un arancel de un 12.5 % para ingresar algunos de sus bienes exportables a los Estados Unidos, pero esta barrera también representa una oportunidad para que el país busque nuevos mercados y la resiliencia de algunos de sus sectores.

Así lo planteó Jorge Díaz, vicepresidente de la zona económica de DP World en la República Dominicana, quien aclaró que, aunque la medida del gobierno estadounidense hace que el país se clasifique con una tarifa por encima del 10 %, no implica que los exportadores nacionales están pasando un momento "particularmente complicado".

"Es un tema que no solo está impactando a República Dominicana, sino también a grandes países que son socios importantes de Estados Unidos. El Gobierno dominicano está buscando soluciones y hay un compromiso público-privado para encontrar esas soluciones, pero es un tema que está afectando a toda la región, muy pocos países están exentos de eso", declaró.

Díaz, quien calificó el 2026 como un año "muy disruptivo" para el comercio internacional, producto de los conflictos bélicos en diferentes partes del mundo, el tema arancelario y el fenómeno el Niño, sostuvo que hay nuevas oportunidades y mercados a los que "nos queremos acercar".

"Creo que lo que pasa sencillamente se presenta para nosotros como disrupciones que nos presentan una oportunidad; el mercado y la demanda sigue estando y la gente quiere transportar, quiere hacer negocios", planteó.

El vicepresidente de la zona económica de DP World indicó que la actual situación, que visualiza como una oportunidad de reacomodo de mercados, fortalece la decisión de la compañía de invertir en ese proyecto.

Zona económica

Sobre la iniciativa, que desarrolla la empresa en terrenos aledaños al puerto de Caucedo, el ejecutivo destacó que en la actualidad cuentan con 200,000 metros cuadrados en operación –de los más de tres millones de metros cuadrados que se contemplan-, dedicados a la logística, empleando de forma directa a 250 personas.

Sin embargo, Díaz adelantó que el proyecto iniciará su nueva fase de manufactura, la cual consideró fundamental "porque ahora vamos a crear un ecosistema mucho más robusto, donde se busca crear más de un empleo, que eso es muy importante para nosotros y para la comunidad".

Te puede interesar DP World anuncia inversión de US$100 millones en RD para expansión logística

"Vamos a tener una zona franca realmente multimodal. Tendríamos una multimodalidad portuaria y aérea de clase mundial. Las zonas francas de DP World se caracterizan no solo por ser ejes logísticos con un puerto, sino porque realmente crean un ecosistema de alto valor", resaltó.

Declaró que la zona franca más importante de la empresa es la de Jebel Ali, en Emiratos Árabes, señalando que en el caso dominicano hay la certeza, creencia y convicción de que a largo plazo se puede crear un ecosistema parecido o muy similar.

Avances y sectores

El vicepresidente de la zona económica de DP World indicó que antes de finalizar el año recibirán alrededor de 60,000 metros cuadrados de la bodega ocho y que en 2027 iniciarán la construcción de la siguiente nave.

Consultado sobre los sectores que la empresa persigue para que operen en las instalaciones, Díaz citó el de dispositivos médicos, el farmacéutico, el de alimentos y bebidas y el de automotor.

Sobre este último, aclaró que buscan inversiones en el subsector de las autopartes y no en la línea de ensamblaje, debido a que no cuentan con las capacidades.

"Pero no necesariamente nos estamos limitando a estos (sectores). Hemos tenido conversaciones y estamos teniendo conversaciones con diferentes clientes", manifestó, aunque sin dar mayores detalles.