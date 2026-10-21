El sector de bebidas no alcohólicas aporta RD$55,896 millones en valor agregado

Bebidas no alcohólicas en una góndola de supermercado. ( SHUTTERSTOCK )

El sector de bebidas no alcohólicas aporta 55,896 millones de pesos en valor agregado a la economía dominicana y genera aproximadamente 63,190 empleos, con salarios anuales que ascienden a 19,363 millones de pesos, informó la Asociación de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (Asibenas).

La industria también adquiere más de 24,000 millones de pesos en bienes y servicios de otros sectores y contribuye con aproximadamente 15,605 millones de pesos en aportes fiscales.

Durante más de cinco décadas, Asibenas ha articulado los esfuerzos de las principales empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de bebidas no alcohólicas del país, representando al sector ante las autoridades y promoviendo iniciativas vinculadas con la economía, la conservación del medioambiente y el bienestar de los consumidores, según indica una nota de prensa.

En materia medioambiental, Asibenas promueve la sostenibilidad y la economía circular mediante la colaboración entre empresas y otros actores de la sociedad. Como cofundadora de NUVI, impulsa esfuerzos orientados al aprovechamiento de los residuos y la conservación del entorno, precisa el documento de la entidad, publicado con motivo de su 53 aniversario.

El bienestar de los consumidores constituye otro eje de su labor. Como cofundadora de la Alianza por el Bienestar, la asociación fomenta la educación y las decisiones de consumo informadas, promoviendo la colaboración para ampliar el alcance de estas iniciativas.

Competencia y representación internacional

Esta agenda se complementa con la defensa de condiciones de competencia equitativas, el combate a la informalidad y el diálogo técnico para la construcción de políticas públicas.

Su participación en el Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de la Industria de Bebidas y Refrescos (Alaiab) fortalece, además, la representación del sector dominicano en espacios internacionales.

Al cumplir 53 años, Asibenas renovó su compromiso de mantener una voz unificada del sector e impulsar, desde sus tres pilares, una industria responsable y comprometida con el desarrollo de República Dominicana.