Comerciantes piden reducir tasas de interés y comisiones por tarjetas

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) solicitó al Gobierno promover préstamos para el sector a tasas de interés de entre 8 % y 9 %, además de regular las comisiones que cobran las entidades financieras por las transacciones con tarjetas de débito y crédito, al considerar que el costo del financiamiento está afectando la rentabilidad y competitividad de los negocios.

A través de un comunicado de prensa, el presidente de la FDC, Iván García, planteó que se utilicen mecanismos como la liberación de recursos del encaje legal para facilitar préstamos en condiciones más favorables a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), tras indicar que el costo del dinero oscila entre 14 % y 19 %.

Durante el desayuno por el 52 aniversario de la entidad, García explicó que algunos comerciantes han asumido préstamos de hasta 100 millones para modernizar sus establecimientos, ampliar las áreas comerciales y mejorar los parqueos. Sin embargo, sostuvo que las tasas de interés dificultan la recuperación de esas inversiones y podrían llevar a algunos negocios a operar por debajo de su punto de equilibrio.

En cuanto al financiamiento, señaló que a mayo de este año los créditos a las mipymes rondaban los 579,000 millones, de los cuales unos 141,000 millones correspondían al comercio.

Reclaman reducir comisiones

El dirigente comercial también pidió regular las comisiones que cobran las entidades financieras y las compañías adquirentes por los pagos electrónicos, al señalar que en algunos establecimientos pueden alcanzar entre 4 % y 6 %.

Según las cifras presentadas por García, a mayo de 2026 había alrededor de 239,000 terminales de pago instaladas en los comercios, mientras que las transacciones financieras alcanzaron 550,000 millones de pesos en los sectores de servicios, supermercados, tiendas minoristas y combustibles.

Asimismo, cuestionó la comisión de 5 % aplicada a las transacciones con tarjetas del programa Supérate y propuso reducirla a menos de 1 %, al considerar que esos costos desincentivan la aceptación de dichos medios de pago en los establecimientos comerciales.

Piden igualdad frente a competidores extranjeros

El titular de la Federación de Comerciantes también reclamó igualdad de condiciones frente a los competidores extranjeros, particularmente en el comercio con China.

Aclaró que la FDC no se opone a las importaciones ni a las inversiones chinas, sino que demanda que todos los participantes del mercado cumplan las mismas reglas.

Advirtió que la falta de controles efectivos contra el comercio ilícito y la competencia desleal podría poner en riesgo la permanencia del comercio tradicional y afectar el empleo formal.

Alertan sobre nuevas obligaciones empresariales

Otro de los temas que preocupan al sector es la entrada en vigor, en noviembre, de las disposiciones sobre responsabilidad penal empresarial.

García respaldó la propuesta legislativa que busca extender por dos años el plazo para su aplicación, al considerar que las empresas necesitan más tiempo para prepararse y adaptarse a los cambios.

Asimismo, pidió evaluar la situación de las mipymes ante el vencimiento, el próximo 15 de noviembre, del plazo para incorporarse a la facturación electrónica.

Informó que las actividades de comercio y servicios registraban 1,044,961 trabajadores a julio de 2026, según los datos citados de la Tesorería de la Seguridad Social.