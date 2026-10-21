¿Notas algo diferente en Uber? La opción más cara aparece primero

¿Te ha pasado que abres la aplicación de Uber, escribes hacia dónde vas y lo primero que te aparece es una tarifa mucho más cara de lo habitual? ¡Pum! Casi 500 pesos por un viaje corto. "¿Y qué fue?", te preguntas.

Y es que, desde hace varios días, la aplicación está priorizando, al menos en consultas realizadas en República Dominicana, una de sus opciones más costosas en primer lugar: Uber Select.

Pero si te fijas bien y deslizas la pantalla hacia abajo, encontrarás las demás alternativas, incluyendo UberX, que para un mismo trayecto puede costar considerablemente menos.

En una consulta realizada este miércoles 21 de octubre, por ejemplo, Uber Select aparecía seleccionado por RD$496.49, mientras UberX ofrecía exactamente el mismo recorrido por RD$136.26. Una diferencia de RD$360.23.

Lo curioso es que Uber Select no solo era más caro: también presentaba un tiempo de espera de siete minutos, frente a los tres minutos de UberX.

Los viajes más costosos aparecen primero

En las capturas de pantalla consultadas, Uber Select figura en el primer lugar, seguido de Prioridad, con una tarifa de RD$166.77; Comfort, por RD$186.71; y Black, por RD$216.69.

Más abajo aparece la categoría denominada Popular, donde están Uber Planet, por RD$136.65; Espera y Ahorra, por RD$125.95; y UberX, por RD$136.26.

La aplicación también ofrece servicios en motocicletas desde RD$76.08 y vehículos de mayor capacidad, como UberXL, cuyo precio alcanzaba RD$276.76.

¿Qué dice Uber sobre el orden de las opciones?

Según las explicaciones disponibles en el centro de ayuda de Uber, los pasajeros pueden visualizar las categorías de vehículos disponibles en su zona antes de confirmar un servicio. ( Colocar el enlace en la nota https://help.uber.com/es/riders/article/c%C3%B3mo-seleccionar-una-opci%C3%B3n-de-veh%C3%ADculo-para-el-viaje)

La empresa indica que basta con deslizar la pantalla hacia arriba para conocer las distintas alternativas, sus precios y los tiempos estimados de recogida.

Uber también explica que el costo de un viaje depende de factores como la distancia, la duración, la demanda y la disponibilidad de conductores.