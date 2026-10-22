RD busca atraer inversión canadiense en tecnología, dispositivos médicos y manufactura avanzada

El canciller Víctor Bisonó hizo la propuesta fue presentada durante su participación en el Toronto Global Forum 2026. ( CEDIDA POR CANCILLERÍA. )

El Gobierno dominicano busca ampliar las inversiones procedentes de Canadá hacia sectores como la tecnología, la manufactura avanzada, los dispositivos médicos, la industria aeroespacial y las energías limpias, con el propósito de diversificar una relación económica concentrada históricamente en actividades como la minería y el turismo.

La propuesta fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, durante su participación en el Toronto Global Forum 2026, celebrado en Canadá, donde planteó la necesidad de incorporar nuevas actividades productivas a los vínculos comerciales entre ambos países.

El canciller destacó que Canadá ocupa la segunda posición entre los principales países de origen de inversión extranjera directa en República Dominicana, con un monto acumulado de US$6,107 millones entre 2010 y 2025.

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La cifra evidencia la importancia del capital canadiense para la economía dominicana, particularmente en la minería, uno de los sectores que históricamente ha recibido inversiones de empresas de ese país.

Entre estas inversiones figura la operación minera de Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez, desarrollada por Barrick, empresa de origen canadiense.

Nuevas oportunidades de inversión

Durante su intervención, Bisonó identificó oportunidades para atraer empresas canadienses dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos, componentes electrónicos y productos vinculados a la industria aeroespacial.

También mencionó las tecnologías digitales y las energías limpias como actividades en las que ambos países podrían ampliar sus relaciones comerciales y de cooperación.

Estas áreas forman parte de los sectores en los que República Dominicana procura incrementar la inversión de mayor valor agregado y fortalecer sus capacidades productivas.

El funcionario sostuvo que la política exterior del Gobierno del presidente Luis Abinader busca utilizar las relaciones diplomáticas para facilitar la llegada de capitales, promover la transferencia tecnológica y conectar a las empresas dominicanas con nuevos mercados.

"Nuestra meta es clara: que la política exterior contribuya directamente al desarrollo productivo, la competitividad y la generación de nuevas oportunidades para República Dominicana", expresó.

El planteamiento coincide con la estrategia dominicana de diversificar las fuentes de inversión extranjera y ampliar las actividades económicas vinculadas a la industria y las exportaciones.

Canadá y República Dominicana

Los vínculos económicos entre ambos países abarcan inversiones en minería, turismo, bienes raíces, servicios financieros y otras actividades productivas.

Canadá figura desde hace años entre los principales inversionistas de República Dominicana. Datos oficiales divulgados anteriormente situaban en US$4,357.3 millones la inversión canadiense acumulada entre 2010 y marzo de 2019, equivalente entonces al 18.8 % de la inversión extranjera directa recibida por el país.

Bisonó invitó a los empresarios e inversionistas internacionales presentes en el foro a evaluar las oportunidades que ofrece República Dominicana para establecer nuevas operaciones productivas y desarrollar alianzas comerciales.

"República Dominicana está preparada. Preparada para comerciar, invertir, cooperar, innovar y, sobre todo, construir nuevas y fuertes alianzas", manifestó.

Tras su presentación, el canciller participó en una conversación con Francisca Insulza, presidenta del Foro Económico Internacional de las Américas, sobre las perspectivas del comercio, la inversión y la cooperación económica.

La actividad formó parte de la jornada dedicada a los mercados de capitales, la tecnología y la manufactura avanzada, bajo el lema "Nuevas reglas, nuevas oportunidades".

La participación del ministro se produjo durante una visita oficial a Canadá que también incluyó en su agenda encuentros con representantes gubernamentales y empresariales para abordar las relaciones bilaterales, las inversiones y el intercambio comercial.