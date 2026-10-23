El Grupo Popular anuncia cambios en su consejo de administración

El Grupo Popular anunció cambios en su consejo de administración, orientados a asegurar la continuidad de la visión estratégica de la organización, mantener la senda de crecimiento sostenible y su capacidad para continuar aportando al desarrollo de la República Dominicana.

Estos cambios, que fueron aprobados por los accionistas en la Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria, celebrada este viernes, articulan legado y renovación para respaldar la próxima etapa de desarrollo de la organización empresarial. Los trabajos de la asamblea fueron dirigidos por Felipe Vicini Lluberes, vicepresidente del consejo.

En ese contexto, Manuel Grullón fue designado presidente ad vitam de Grupo Popular, en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y aportes al fortalecimiento y desarrollo de la institución, lo que permite dar continuidad a sus contribuciones mediante su permanencia como miembro en los consejos de administración del conglomerado y del Banco Popular Dominicano.

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Desde su nueva posición seguirá aportando su experiencia, conocimiento del negocio y orientación estratégica, al tiempo que podrá enfocarse en las actividades de índole filantrópica que el grupo y sus empresas subsidiarias llevan a cabo en las áreas de la educación, la salud y el medioambiente, entre otras, según indica una nota de prensa.

Por otra parte, se aprobó el nombramiento de Manuel Grullón Hernández como presidente del consejo de administración, del que ya formaba parte como consejero. Asume las responsabilidades inherentes al cargo, al tiempo que mantendrá su rol actual como vicepresidente del consejo de administración del banco y sus funciones en los diversos consejos, juntas directivas y comités en los que participa.

Grullón Hernández cuenta, además, con más de dos décadas de experiencia como empresario del sector fintech y promotor de la innovación y la inclusión financiera, con una amplia experiencia en el desarrollo de empresas emergentes y proyectos de innovación en pagos móviles y tecnología financiera.

La transición se realiza conforme a los mecanismos de gobierno corporativo de la organización, desde una posición de fortaleza financiera y estabilidad institucional.

Crecimiento de activos y patrimonio

Entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2026, el Grupo Popular obtuvo resultados financieros que han elevado sus principales indicadores de gestión y sustentado su liderazgo en el mercado.

En ese periodo, sus activos consolidados aumentaron más de dos veces su tamaño, superando 1 billón de pesos, y su patrimonio consolidado se incrementó alrededor de tres veces, hasta los 223,899 millones de pesos. Asimismo, se estima que los resultados financieros para el cierre de 2026 alcanzarían cifras también tres veces superiores al 2019.