Los accidentes laborales aumentan 7.8 % y las licencias por salud mental casi se duplican

Desde la izquierda, Samuel Pérez, Christy Luciano, Laura Peña Izquierdo y William Matías Ramírez, al anunciar el XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Los accidentes laborales en la República Dominicana aumentaron 7.8 % en los primeros nueve meses de este año, mientras que las licencias por problemas de salud mental prácticamente se duplicaron en el mismo período, una situación que ha motivado a la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) a promover nuevas herramientas para la prevención y acción temprana de estos riesgos en las empresas.

Según las estadísticas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), en los primeros nueve meses del año se registraron 28,808 accidentes laborales, unos 2,081 más que los 26,727 notificados en igual período de 2025.

De los casos reportados este año, 16,067 ocurrieron en los centros de trabajo y 12,412 durante los desplazamientos de los trabajadores.

Las enfermedades profesionales también pasaron de 76 a 115 casos, para un incremento de 51.3 %, mientras que 35 personas solicitaron licencias por salud mental, el doble respecto a las 18 registradas en el citado período.

Atención psicológica

La presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, considera necesario que las empresas aprendan a identificar oportunamente los problemas de salud mental que pudieran afectar a sus trabajadores.

Explicó que algunas empresas grandes y con estructuras organizacionales más desarrolladas disponen de psicólogos dentro de sus instalaciones, así como de servicios de asistencia psicológica mediante consultas virtuales o telefónicas. Sin embargo, reconoció que las pequeñas empresas cuentan con recursos más limitados como para proveer este tipo de servicios.

"Lo que nosotros queremos compartir es cuáles son esas señales que nosotros tenemos que ver que nos puedan determinar si un empleado tiene un problema de salud mental, independientemente del origen", expresó Peña Izquierdo, quien observó que estas situaciones pueden responder tanto a factores laborales como familiares.

En ese sentido, adelantó que Copardom buscará aprovechar las experiencias compartidas durante su próximo congreso sobre prevención de riesgos laborales para evaluar la elaboración de un protocolo que ayude a las empresas miembros a identificar y abordar estos casos.

"Precisamente este año, vamos a ver cómo elaboramos un protocolo para ayudar a nuestra membresía", manifestó.

Cobertura de las aseguradoras

Consultada sobre la cobertura de salud mentar ofrecida a través de las aseguradoras de riesgos de salud (ARS), Peña Izquierdo señaló que el Plan Básico de Salud de la seguridad social contempla actualmente consultas psicológicas.

Explicó que este plan establece una cobertura común para los afiliados, independientemente de la ARS en la que coticen, y sostuvo que se han registrado avances con la incorporación de servicios relacionados con la atención psicológica al catálogo de prestaciones.

Insistió en que la prevención de riesgos laborales debe trascender el cumplimiento de las normativas y convertirse en una responsabilidad estratégica de las organizaciones, con el compromiso de sus directivos y la participación de los trabajadores.

Congreso abordará estrategias de prevención La Copardom celebrará los días 11 y 12 de noviembre su XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, en el Hotel Jaragua, bajo el lema "La Nueva Cultura Empresarial: Salud Mental, Bienestar y Seguridad Laboral", a propósito del 80 aniversario del gremio patronal.El encuentro reunirá a especialistas y ejecutivos empresariales para compartir experiencias sobre bienestar laboral, prevención de accidentes, liderazgo y nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad ocupacional.Entre los participantes figuran representantes de Grupo SID, Barrick Pueblo Viejo y Grupo Puntacana, quienes expondrán iniciativas desarrolladas en sus organizaciones.El programa también incluirá conferencias sobre salud mental en las empresas, inteligencia artificial y sostenibilidad empresarial, además de un panel sobre cultura organizacional desde la perspectiva de la alta dirección, con representantes de Cemdoe, EGE Haina y Grupo Universal.La apertura contará con la participación de Peña Izquierdo, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marrazini.