La AIRD insta a incentivar la formalidad para contribuir al crecimiento económico del país

El presidente de la AIRD, Julio Brache, durante la celebración de los Galardones Industriales 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

En momentos en los que la informalidad se ha reducido paulatinamente en el país –situándose en 53.8 % al segundo trimestre de este año–, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) instó al Gobierno y al sector privado en crear los mecanismos que incentiven a que existan cada vez más empresas reguladas en el país.

"Debemos lograr que crear una empresa formal, contratar trabajadores formalmente y crecer dentro del marco legal resulte atractivo", enfatizó este martes el presidente de la AIRD, Julio Brache.

Brache recordó que la informalidad reduce la competitividad, limita los salarios y las pensiones y genera condiciones desleales de competencia.

"Por eso las reformas en materia laboral, de la seguridad social y tributaria deben orientarse a ampliar la base formal de nuestra economía y no a generar nuevos incentivos para permanecer fuera de ella", manifestó.

Al disertar en la entrega de los Galardones Industriales 2026, Brache situó la formalidad como una de las cuatro bases más importantes para contribuir al crecimiento económico del país, frente a un escenario global que está redefiniendo las maneras de producir, invertir y generar el comercio.

Asegurar energía confiable y a costos competitivos, fortalecer la educación técnica y las capacidades STEM para desarrollar el talento y la automatización de procesos para mejorar la productividad se encuentran, a juicio del dirigente industrial, entre las bases que garantizarán la expansión de la economía dominicana de cara a los próximos años.

Brache también instó a fortalecer el encadenamiento productivo entre la manufactura local, zonas francas, agroindustria, turismo, mipymes y otros sectores estratégicos.

Baja la informalidad La tasa de informalidad laboral en la República Dominicana se situó en 53.8 % durante el segundo trimestre de 2026, una reducción de 0.3 puntos porcentuales respecto al 54.1 % registrado entre enero y marzo de este año y de 0.2 puntos porcentuales frente al 54.0 % observado en el mismo período del año pasado, según los datos más recientes del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Al segundo trimestre de 2026, la ocupación alcanzó los 5,271,005 trabajadores, para un crecimiento interanual de 2.9 %, con la incorporación de aproximadamente 147,000 nuevos puestos de trabajo respecto al mismo período del año anterior.

Galardones Industriales 2026

La AIRD celebró este martes los Galardones Industriales 2026, un evento que distingue la trayectoria y los aportes de quienes han contribuido a la generación de empleos, a la innovación y al desarrollo del sector industrial en la República Dominicana, un evento que contó con la participación del presidente Luis Abinader, funcionarios y líderes industriales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/27102026-aird-galardones-2026-dare-collado32-d0efc7a3.jpg El empresario Juan José Attias Hamna (tercero de izquierda a derecha) recibe el galardón de manos del presidente de la República, Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/27102026-aird-galardones-2026-dare-collado20-d323c92b.jpg El director de la Digemaps, Marcos Balager (tercero de izquierda a derecha) recibe el galardón de manos del presidente de la República Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/27102026-aird-galardones-2026-dare-collado27-616b43e1.jpg El presidente de Induban, Manuel Pozo Perelló (segundo de izquierda a derecha) recibe el galardón de manos del presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

En esta edición, la AIRD otorgó el "Galardón al mérito industrial" a Juan José Attias Hamna, empresario de larga data y fundador de la colchonería y mueblería La Nacional.

"Reconocemos más de seis décadas de trabajo industrial, su liderazgo en La Nacional y su participación en importantes gremios empresariales", manifestó el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols.

Al recibir el galardón, Attias Hamna expresó su gratitud y manifestó recibirlo con la satisfacción del deber cumplido. "Nunca hubiera imaginado que algún día estaría frente a ustedes recibiendo este reconocimiento por una vida de trabajo que, si bien es cierto que ha tenido momentos difíciles, también ha traído enormes satisfacciones", aseguró.

En tanto, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) recibió el "Galardón a la labor institucional en apoyo al sector industrial", reconociendo la modernización de sus procesos regulatorios, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y los avances para agilizar trámites de registro sanitario como el que permitió restablecer las exportaciones de carne de res hacia el mercado estadounidense.

Industrias Banilejas, por su parte, recibió el "Galardón nacional a la industria dominicana", en distinción a su trayectoria, la innovación implementada para el desarrollo de productos de calidad y su contribución a fortalecer la industria cafetalera en la República Dominicana.