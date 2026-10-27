"Primero la seguridad y después el comercio": evalúan impacto de la crisis haitiana en exportaciones

Ahora que los controles en la frontera con Haití se han reforzado ante la escalada del conflicto armado en el vecino país, tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños, ¿cómo repercutirá esta situación en el comercio binacional?

Varios dirigentes empresariales y comerciales respaldaron este martes las medidas del Gobierno dominicano de no intervenir directamente en la coyuntura actual y reforzar la vigilancia fronteriza. Sin embargo, reconocieron que el intercambio comercial entre ambas naciones, con exportaciones que alcanzaron los 812.4 millones de dólares solo hasta septiembre de este año, podría verse nuevamente afectado.

Por ahora, las exportaciones hacia Haití se han mantenido estables. "Hasta el momento, no ha habido una caída importante de las exportaciones que hace nuestro país, y los mercados internacionales se han mantenido de manera normal", aseguró el director general de Aduanas, Nelson Arroyo.

El comercio binacional ha tenido que acostumbrarse a las interrupciones provocadas por los conflictos internos de Haití, que inciden en la compraventa de productos entre ambos países, recordó el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini.

"En casos así, lo primero es la seguridad y después el comercio", enfatizó. "Si eso conlleva cerrar los mercados, pues lamentablemente (y) temporalmente, eso es lo que hay que hacer", agregó.

Aseguró que el sector empresarial espera que tanto las posibles interrupciones comerciales derivadas de una escalada del conflicto armado en el vecino país como la lucha contra las bandas haitianas sean "por corto tiempo".

"Como todo conflicto es un día a día, pero nosotros respaldamos y nos parece que se han tomado las medidas que hay que tomar. Obviamente, hay que estar alerta", remarcó.

Preocupan los peajes

A los comerciantes dominicanos les preocupa la extorsión de las bandas armadas a sus pares haitianos, una problemática que incrementa la inseguridad y encarece el acceso de la población haitiana a los productos básicos que se compran en la República Dominicana.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, recordó que Jimaní era anteriormente la principal puerta de entrada de los productos dominicanos exportados hacia Haití, debido a su cercanía con Puerto Príncipe.

Sin embargo, el hostigamiento de las bandas a los comerciantes haitianos terminó desplazando el comercio hacia Elías Piña, debido a que las localidades haitianas más cercanas a este punto fronterizo están más resguardadas de las bandas que aquellas próximas a Jimaní.

"Ahí hubo que hacer una unión con los socios comerciantes de Haití para poder cruzar las mercancías hacia el territorio haitiano, por eso se desplazó más el mercado para Elías Piña (...) aunque los comerciantes haitianos también tienen que pagar su peaje porque dan la vuelta por la montaña para llegar a Puerto Príncipe", abundó.

García aseguró que los comerciantes pagan hasta 5,000 dólares semanales para que, una vez que los productos dominicanos ingresen a territorio haitiano, las bandas permitan su traslado hasta los puestos de venta y otros establecimientos comerciales de Haití.

Aunque esta situación podría agravarse ante un aumento de las tensiones con las bandas armadas, hasta el momento no se conocen casos de cobros de "peajes" de esta naturaleza dentro del territorio dominicano.

"No tenemos reporte de que haya habido algún dirigente o socio que esté enviando mercancías hacia Haití", aseguró el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), Antonio Cruz Rojas.

El dirigente explicó que los miembros del gremio han evitado recientemente el comercio con Haití y que, por lo tanto, desconocen si se están produciendo situaciones similares relacionadas con el cobro de peajes dentro del territorio dominicano.

Marranzini también aseguró desconocer que esta situación esté ocurriendo o afectando de alguna manera a los comerciantes dominicanos.

"No tengo conocimiento de ningún caso de ese tipo; obviamente lo que pasa en Haití ya es otra cosa, pero aquí adentro no", precisó.

Asimismo, consideró que, pese a la situación actual, las relaciones bilaterales continuarán sin mayores fricciones, debido a que la República Dominicana está brindando apoyo logístico al vecino país.

Expectativas de mejora

En esa misma línea, el director general de Aduanas distinguió entre brindar apoyo logístico e intervenir con tropas dominicanas en territorio haitiano, algo que, según explicó, no está ocurriendo.

"Si un país amigo, en este caso El Salvador, requiere un apoyo logístico o requiere usar el territorio dominicano para su estancia en un momento determinado, el presidente de la República está abierto, pero el presidente ha sido muy cuidadoso con la República de Haití", agregó.

De todos modos, aseguró que el Gobierno espera que el conflicto armado en Haití disminuya y que el vecino país alcance una mayor estabilidad política, económica y social.

"Lo que nosotros deseamos es que la situación se normalice de aquel lado para que fluya el comercio y, además, para nosotros dedicarnos a otras cosas; que los recursos que se inviertan en la frontera sean invertidos en obras que las necesiten los dominicanos", planteó.

Galardones Industriales 2026 Funcionarios y dirigentes empresariales hablaron con la prensa este martes durante la entrega de los Galardones Industriales 2026, realizados por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). En este evento, se reconoció la trayectoria y los aportes sostenidos del empresario Juan José Attias Hamna, fundador de la Colchonería y Mueblería La Nacional.De igual manera, se reconoció la innovación y liderazgo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) en el ámbito público, y de la compañía cafetalera Industrias Banilejas, en el ámbito privado.