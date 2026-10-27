La República Dominicana concentra el 74 % de sus exportaciones en mercados cercanos

Los exportadores dominicanos prefieren los mercados cercanos para comercializar sus productos, distribuyendo el 74 % de sus ventas entre cinco países americanos, contrario a los importadores, cuyas mercancías tienen un origen menos concentrado en las naciones del continente.

Un boletín de exportaciones, que recoge datos de enero a septiembre de 2026, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), refleja cómo los 10 principales socios comerciales de la República Dominicana agrupan el 88.1 % de los bienes que se envían al extranjero desde el país, la mitad de ellos ubicados en América del Norte y el Caribe.

Durante los primeros nueve meses de este año el país exportó mercancías por un valor de 12,019 millones de dólares, de los cuales 10,588.2 millones tuvieron como destino cinco naciones de América, tres de Europa y dos de Asia.

Sin embargo, del último monto, el 74 % fue exportado a mercados del área: Estados Unidos (46.9 %) Canadá (13 %), Haití (8.7 %), Puerto Rico (4.6 %) y Jamaica (0.8 %), establece el documento de la ONE, que resalta el crecimiento de un 285.5 % experimentado por Canadá producto de las exportaciones de oro, que representaron más del 95 % del total enviado a ese destino.

En tanto, Suiza (3.4 %), Países Bajos (3.3 %) y Alemania (1.1 %) fueron los tres principales destinos europeos de las exportaciones locales entre enero y septiembre de este año, sumando el 7.8 %.

De igual forma, dos naciones asiáticas: India y China, figuran como los dos mayores socios comerciales de los exportadores dominicanos en ese continente. La primera agrupó el 3.6 % de las ventas del país al extranjero durante el referido lapso y la segunda el 2.7 %.

Las exportaciones registraron un crecimiento interanual del 12.4 %, equivalente a un incremento absoluto de 1,328.1 millones de dólares. Este dinamismo obedeció, básicamente, al desempeño de los rubros de oro y aparatos para conexiones eléctricas, que en conjunto aportaron 924.1 millones y se consolidaron como los principales impulsores del aumento, destaca el boletín.

Importadores

En cambio, los importadores tienen una menor dependencia de los mercados americanos para suplirse. Contrario a las exportaciones, solo el 51.7 % de los 19,497.8 millones de dólares que importó el país desde los 10 principales socios comerciales entre enero y septiembre de 2026 provino de cinco naciones del continente.

Estados Unidos (42.1 %), México (3.7 %), Brasil (2.6 %), Colombia (1.9 %) y Argentina (1.4 %) fueron los mayores mercados de las importaciones del país en el citado período, de acuerdo con la ONE.

En tanto, las importaciones desde Asia sumaron el 20.1 %, dominadas por China (18.4 %) y Japón (1.7 %). Los 10 principales socios comerciales del país en esta materia concentraron el 79.8 % de las importaciones que se realizaron entre enero y septiembre de 2026.

Asimismo, desde tres naciones del continente europeo se originaron el 8.1 % de las importaciones: España (4.2 %), Alemania (2.3 %) e Italia (1.6 %).