×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Alphabet
Añadir Diario Libre en GoogleAlphabet

Acciones de Alphabet, matriz de Google, caen por resultados inferiores a lo previsto

El beneficio neto cayó un 25 % interanual, hasta 26,200 millones de dólares en el período de julio a septiembre

    Expandir imagen
    Acciones de Alphabet, matriz de Google, caen por resultados inferiores a lo previsto
    Imagen ilustrativa. Archivo de EFE (EFE)

    Las acciones de Alphabet, matriz de Google, cayeron más de un 7 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street el miércoles, después de que la empresa reportara un beneficio inferior al esperado y una desaceleración en su negocio de publicidad.

    El beneficio neto cayó un 25 % interanual, hasta 26,200 millones de dólares en el período de julio a septiembre, o 2,12 dólares por acción, y se ubicó muy por debajo de las previsiones de los analistas encuestados por FactSet.

    Alphabet registró una pérdida de 8,700 millones de dólares en sus inversiones de capital, que incluyen importantes participaciones en SpaceX

      

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.