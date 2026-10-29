AFP Popular realiza jornadas en Santo Domingo y Santiago por el Mes del Adulto Mayor

La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) reunió a más de 700 personas en dos conferencias celebradas en Santo Domingo y Santiago, con motivo del Mes del Adulto Mayor. Bajo el título "Que Siga la Vida", los encuentros abordaron el bienestar y la importancia de construir experiencias significativas en cada etapa de la vida.

Según una nota de prensa, las jornadas estuvieron a cargo de la profesional de la conducta Martha Beato y se realizaron en Galería 360, en Santo Domingo, y en el auditorio del Centro León, en Santiago. Ambos encuentros ofrecieron a los asistentes espacios de aprendizaje, reflexión y conexión personal.

Una visión positiva del envejecimiento

Bajo el lema "Que Siga la Vida", las conferencias invitaron a aprender, descubrir, disfrutar, conectar y apoyar a los demás, así como a seguir creando momentos significativos.

Con esta iniciativa, AFP Popular promovió una visión positiva del envejecimiento, centrada en las oportunidades que ofrece cada etapa de la vida y en la importancia de vivirla con plenitud, participación y bienestar.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Adela Báez, vicepresidenta de Negocios y Relaciones Institucionales de AFP Popular, quien destacó el compromiso de la entidad con el bienestar de las personas más allá de su preparación para el retiro.

Compromiso institucional

"Desde AFP Popular reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las personas a lo largo de las distintas etapas de su vida, entendiendo que nuestro propósito no se limita a preparar para el retiro, sino que también implica contribuir a que ese futuro pueda vivirse con bienestar, dignidad y plenitud", expresó Báez.

Compromiso con el bienestar integral

Las actividades forman parte del compromiso de AFP Popular con una gestión socialmente responsable que trasciende los servicios previsionales e impulsa iniciativas orientadas a promover una vida más plena, segura y digna para las personas adultas mayores.